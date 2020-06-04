Кабінетр міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення нових міністрів. Зокрема, на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів пропонують Романа Абрамовського, який працює заступником міністра в Мінекоенерго. Проте в політику він прийшов не одразу.

Чим майбутній міністр займався до того як почав займатись великою політикою, – в матеріалі 24 каналу.

Досвідчений керівник

Прізвище потенційного міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського мало кому відоме. Він не є дуже публічним і спілкується з пресою вкрай рідко. А народився майбутній міністр в Росії, в містечку Комсомольськ на Амурі, Хабарівського краю. Проте для навчання обрав Україну. І вже в 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

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Більшу частину свого життя майбутній політик працював в будівельній і енергетичних сферах. Зокрема, з 1992 по 1994 роки працював на посаді комерційного директора в закритому акціонерному товаристві " Юрзовнішконсульт". З 1995 по 2000 рік був заступником директора в ЗАТ "Консул-моторс", а з 2000-2004 роках працював в ТзОВ "Автоленд" на посаді гендиректора. А вже з 2008 по 2012 року обіймав посаду гендиректора будівельної компанії "Укрстальконструкція", яку пов'язували з бізнесменом та колишнім главою Донецької облдержадміністрації, а сьогодні народним депутатом Сергієм Тарутою (партія "Батьківщина").

Працюючи в бізнесі Роман Абрамовський був співзасновником кількох донецьких фірм.

Всі в політику

Перед Революцією Гідності (з 2013 по 2014 рік) працював Роман Абрамовський під куполом Ради – на посаді помічника-консультанта народного депутата.



Роман Абрамовський не новачок в політиці / Фото з відкритих джерел

Після Революції Гідності життя багатьох українців кардинально змінилось. До них відноситься і Роман Абрамовський. В цей період стартувала його політична кар'єра: він був призначений на посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Щоправда, як і більшість бізнесменів, які тоді прийшли у політику, не надовго затримався у державницький високих кабінетах. Лише кілька місяців пропрацював на цій посаді та пішов.

В ЗМІ ходили чутки, що головною причиною його звільнення стало бажання Абрамовського впливати на Державну архітектурно-будівельну інспекцію, через це він начебто конфліктував з тодішнім очільником ДАБІ Максимом Мартинюком. Останній, все за тими ж плітками, був у хороших відносинах з Арсенієм Яценюком та Володимиром Гройсманом, тому Абрамовського й "пішли" з міністерства.

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В жовтні 2019 року він повертається у велику політику. Абрамовського призначають заступником очільникаміністра Мінекоенерго, де він досі працює.

Як зауважив претендент на міністерське крісло в коментарі 5 каналу, одним з головних його планів на посаді міністра екології стане реформа з управління відходами.

Законопроєкт вже зареєстрований у парламенту і на наступному пленарному тижні може бути прийнятий в першому читанні. Він фактично вводить ієрархію поводження з відходами, де головним пунктом є запобігання утворенню відходів як таких,

– розповів про суть законопроєкта Абрамовський.

Ще один пріорітет потенційного міністра – промислова екологія та реформа державно-екологічного контролю. За його словами відповідні законопроєкти вже розроблені та зареєстровані в Раді. В них прописані нові форми контролю. Йдеться про рейди та патрулювання.



Роман Абрамовський вже має законопроєкти, які хоче запропонувати Раді / Фото GettyImages

Родинні зв'язки

Про родину потенційного очільника міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського відомо небагато. Так, в декларації вказана дружина – Світлана Юрченко. На неї, як це є заведено у політичних колах, записана частина бізнесу. Також в декларації записаний син Олександр. Можна припустити, що дитина ще не досягла повноліття та проживає з батьками. Є у Романа Абрамовського ще один син – Олексій. В більш ранніх варіантах декларацій він згадувався, але в останній – ні, з чого напрошується висновок – хлопець достатньо дорослий та не живе в родиною. Дорослих дітей, які живуть окремо від батьків, не потрібно вносити до декларації.

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Щодо нерухомості родини. Сім'я володіє двома квартирами в Києві. Одна з них площею понад 300 квадратних метрів, інша – понад 70 метрів квадратних.

Пересувається Роман Адрамовський, судячи з декларації, на Mersedes Benz, а от дружина володіє автівками BMW та Range Rover.

Із прикрас у Абрамовського є годинник Ulysse Nardin, а у дружини Bregeut та Ulysse Nardin. Також серед прикрас дружини в декларації вказано кулон у вигляді серця з діамантами від Piaget, кулон у вигляді хреста з діамантами від Damiani та ще кілька прикрас від всесвітньо відомих торгових марок.