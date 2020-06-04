Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров. В частности, на должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов предлагают Романа Абрамовского, который работает заместителем министра в Минэкоэнерго. Однако в политику он пришел не сразу.

Чем будущий министр занимался до того как начал заниматься большой политикой, – в материале 24 канала.

Опытный руководитель

Фамилия потенциального министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского мало кому известно. Он не очень публичный и общается с прессой крайне редко. А родился будущий министр в России, в городе Комсомольск на Амуре, Хабаровского края. Однако для обучения выбрал Украину. И уже в 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел.

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Большую часть своей жизни будущий политик работал в строительной и энергетической сферах. В частности, с 1992 по 1994 год работал на должности коммерческого директора в закрытом акционерном обществе "Юрзовнишконсульт". С 1995 по 2000 год был заместителем директора в ЗАО "Консул-моторс", а в 2000-2004 годах работал в ООО "Автоленд" на должности гендиректора. А уже с 2008 по 2012 год занимал должность гендиректора строительной компании "Укрстальконструкция", которую связывали с бизнесменом и бывшим главой Донецкой облгосадминистрации, а сегодня народным депутатом Сергеем Тарутой (партия "Батькивщина").

Работая в бизнесе Роман Абрамовский был соучредителем нескольких донецких фирм.

Все в политику

Перед революцией Достоинства (с 2013 по 2014 год) работал Роман Абрамовский под куполом Рады – в должности помощника-консультанта народного депутата.



Роман Абрамовский не новичок в политике / Фото из открытых источников

После Революции Достоинства жизнь многих украинцев кардинально изменилась. К ним относится и Роман Абрамовский. В этот период началась его политическая карьера: он был назначен на должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Правда, как и большинство бизнесменов, которые тогда пришли в политику, не надолго задержался в государственных высоких кабинетах. Всего несколько месяцев проработал на этой должности и ушел.

В СМИ ходили слухи, что главной причиной его увольнения стало желание Абрамовского влиять на Государственную архитектурно-строительную инспекцию, поэтому он вроде конфликтовал с тогдашним главой ГАСИ Максимом Мартынюком. Последний, все по тем же сплетням, был в хороших отношениях с Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом, поэтому Абрамовского и "ушли" из министерства.

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В октябре 2019 года он возвращается в большую политику. Абрамовского назначают заместителем главы Минэкоэнерго, где он до сих пор работает.

Как отметил претендент на министерское кресло в комментарии 5 каналу, одним из главных его планов на должности министра экологии станет реформа по управлению отходами.

Законопроект уже зарегистрирован в парламенте и на следующей пленарной неделе может быть принят в первом чтении. Он фактически вводит иерархию обращения с отходами, где главным пунктом является предотвращение образования отходов как таковых,

– рассказал о сути законопроекта Абрамовский.

Еще один приоритет потенциального министра – промышленная экология и реформа государственно-экологического контроля. По его словам соответствующие законопроекты уже разработаны и зарегистрированы в Раде. В них прописаны новые формы контроля. Речь идет о рейдах и патрулированиях.



У Романа Абрамовского уже есть законопроекты, которые он хочет предложить Раде / Фото GettyImages

Родственные связи

О семье потенциального главы министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского известно немного. Так, в декларации указана жена – Светлана Юрченко. На нее, как это принято в политических кругах, записана часть бизнеса. Также в декларации записан сын Александр. Можно предположить, что ребенок еще не достиг совершеннолетия и проживает с родителями. Есть у Романа Абрамовского еще один сын – Алексей. В более ранних вариантах деклараций он упоминался, но в последней – нет, с чего следует вывод – парень достаточно взрослый и не живет с семьей. Взрослых детей, которые живут отдельно от родителей, не нужно вносить в декларацию.

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Относительно недвижимости семьи. Семья владеет двумя квартирами в Киеве. Одна из них площадью более 300 квадратных метров, другая – более 70 квадратных метров.

Передвигается Роман Адрамовський, судя по декларации, на Mersedes Benz, а вот жена владеет автомобилями BMW и Range Rover.

Из украшений у Абрамовского есть часы Ulysse Nardin, а у жены Bregeut и Ulysse Nardin. Также среди украшений жены в декларации указан кулон в виде сердца с бриллиантами от Piaget, кулон в виде креста с бриллиантами от Damiani и еще несколько украшений от всемирно известных торговых марок.