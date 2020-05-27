Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды: что известно

Кабинет министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства.

Подробнее о разделении Минэкоэнерго

Такое решение Кабмин принял на заседании 27 мая. Об этом в телеграмме написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Также он обнародовал соответствующие документы.

Интересно "Новое-старое" министерство может снова появиться в Украине

Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства:

Министерство энергетики Украины,



Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также он обнародовал соответствующее постановление правительства за подписью премьера Дениса Шмыгаля.

В документе, в частности, говорится, что Министерство энергетики обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере топливно-энергетического комплекса.

А именно в сферах:

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов,

энергосбережение,

возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (правда, в компетенцию ведомства не входит вопрос обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений);

надзора (контроля) в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения.

Постановление Кабмина о разделении Минэкоэнергетики: документ

​Новина доповнюється