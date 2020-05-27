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Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды: что известно

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Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных министерства: детали
Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных министерства: детали / Oilpoint

Кабинет министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства.

Подробнее о разделении Минэкоэнерго

Такое решение Кабмин принял на заседании 27 мая. Об этом в телеграмме написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Также он обнародовал соответствующие документы.

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Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства:

  • Министерство энергетики Украины,
     
  • Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также он обнародовал соответствующее постановление правительства за подписью премьера Дениса Шмыгаля.

В документе, в частности, говорится, что Министерство энергетики обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере топливно-энергетического комплекса.

А именно в сферах:

  • эффективного использования топливно-энергетических ресурсов,
  • энергосбережение,
  • возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (правда, в компетенцию ведомства не входит вопрос обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений);
  • надзора (контроля) в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения.

Постановление Кабмина о разделении Минэкоэнергетики: документ

Кабмін, розділення, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство енергетики України, Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України

Кабмін, розділення, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство енергетики України, Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України

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Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончаренко Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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