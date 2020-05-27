Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды: что известно
Кабинет министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства.
Подробнее о разделении Минэкоэнерго
Такое решение Кабмин принял на заседании 27 мая. Об этом в телеграмме написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Также он обнародовал соответствующие документы.
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Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства:
- Министерство энергетики Украины,
- Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Также он обнародовал соответствующее постановление правительства за подписью премьера Дениса Шмыгаля.
В документе, в частности, говорится, что Министерство энергетики обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере топливно-энергетического комплекса.
А именно в сферах:
- эффективного использования топливно-энергетических ресурсов,
- энергосбережение,
- возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (правда, в компетенцию ведомства не входит вопрос обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений);
- надзора (контроля) в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения.
Постановление Кабмина о разделении Минэкоэнергетики: документ
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