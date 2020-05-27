Кабмін розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля: що відомо
Кабінет міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля. Таким чином, в Україні з’явилися два окремі міністерства.
Детальніше про розділення Мінекоенерго
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 27 травня. Про це у телеграмі написав нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
Цікаво "Нове-старе" міністерство може знову з’явитися в Україні
Таким чином, в Україні з'явилися два окремі міністерства:
- Міністерство енергетики України,
- Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.
Також він оприлюднив відповідну постанову уряду за підписом прем'єра Дениса Шмигаля.
У документі, зокрема, мовиться, що Міністерство енергетики забезпечує формування та реалізує державну політику щодо паливно-енергетичного комплексу.
А саме у сферах:
- ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
- енергозбереження,
- відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (щоправда, до компетенції відомства не входить питання забезпечення енергоефективності будівель і інших споруд),
- нагляду (контролю) в галузях електроенергетики та теплопостачання.
Що стосується Мінекології, то воно відповідатиме за формування та реалізацію державної політики щодо:
- охорони навколишнього середовища,
- екологічної, радіаційної, біологічної та генетичної безпеки,
- рибного господарства та рибної промисловості,
- безпеки рибного, лісового та мисливського господарства,
- охорони, використання та відтворення водних біоресурсів,
- геологічного вивчення та раціонального використання надр,
- використання земель,
- регулювання рибальства,
- безпеки мореплавства,
- здійснення державного геологічного контролю,
- збереження озонового шару та змін клімату.
Крім того, відомство опікуватиметься питаннями:
- Чорнобильської зони відчуження,
- подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Постанова Кабміну щодо розділення Мінекоенергетики: документ
Що про розділення Мінекоенергетики раніше говорив Шмигаль
За словами прем’єра, об'єднання Міністерства енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів не дало необхідних результатів.
Як приклад він навів свій досвід, коли на першому засіданні Кабміну міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім у вугільній галузі, а після цього про рослини, які перебувають у Червоній книзі.
"Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", – зазначив Шмигаль.
Зверніть увагу Глобальний план виходу з кризи: Кабмін підготував програму і відкритий до обговорень
В Україні вже були два окремі міністерства – енергетики та екології
Так тривало до 2019 року. Рішення об’єднати відомства ухвалив Кабмін Олексія Гончарука. Колишній прем’єр це пояснював бажанням уникнути конфлікту між міністерствами. Зокрема, для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, аби завдавати найменшої шкоди довкіллю.
Першим очільником об’єднаного міністерства став Олексій Оржель. Він пробув на цій посаді до березня 2020 року, коли його відправили у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.
Замість нього, тимчасовим виконувачем обов'язків став Віталій Шубін. Але невдовзі його змінила Ольга Буславець. Вона також тимчасово виконує свої обов’язки.
14 травня Комітет з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про необхідність поділу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два міністерства. Згодом вони внесли відповідні рекомендації уряду.