Кабмін розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля: що відомо

Кабінет міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля. Таким чином, в Україні з’явилися два окремі міністерства.

Детальніше про розділення Мінекоенерго

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 27 травня. Про це у телеграмі написав нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Цікаво "Нове-старе" міністерство може знову з’явитися в Україні

Таким чином, в Україні з'явилися два окремі міністерства:

Міністерство енергетики України,

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Також він оприлюднив відповідну постанову уряду за підписом прем'єра Дениса Шмигаля.

У документі, зокрема, мовиться, що Міністерство енергетики забезпечує формування та реалізує державну політику щодо паливно-енергетичного комплексу.

А саме у сферах:

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,

енергозбереження,

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (щоправда, до компетенції відомства не входить питання забезпечення енергоефективності будівель і інших споруд),

нагляду (контролю) в галузях електроенергетики та теплопостачання.

Що стосується Мінекології, то воно відповідатиме за формування та реалізацію державної політики щодо:

охорони навколишнього середовища,

екологічної, радіаційної, біологічної та генетичної безпеки,

рибного господарства та рибної промисловості,

безпеки рибного, лісового та мисливського господарства,

охорони, використання та відтворення водних біоресурсів,

геологічного вивчення та раціонального використання надр,

використання земель,

регулювання рибальства,

безпеки мореплавства,

здійснення державного геологічного контролю,

збереження озонового шару та змін клімату.

Крім того, відомство опікуватиметься питаннями:

Чорнобильської зони відчуження,

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Постанова Кабміну щодо розділення Мінекоенергетики: документ

Що про розділення Мінекоенергетики раніше говорив Шмигаль

За словами прем’єра, об'єднання Міністерства енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів не дало необхідних результатів.

Як приклад він навів свій досвід, коли на першому засіданні Кабміну міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім у вугільній галузі, а після цього про рослини, які перебувають у Червоній книзі.

"Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", – зазначив Шмигаль.

Зверніть увагу Глобальний план виходу з кризи: Кабмін підготував програму і відкритий до обговорень

В Україні вже були два окремі міністерства – енергетики та екології

Так тривало до 2019 року. Рішення об’єднати відомства ухвалив Кабмін Олексія Гончарука. Колишній прем’єр це пояснював бажанням уникнути конфлікту між міністерствами. Зокрема, для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, аби завдавати найменшої шкоди довкіллю.

Першим очільником об’єднаного міністерства став Олексій Оржель. Він пробув на цій посаді до березня 2020 року, коли його відправили у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Замість нього, тимчасовим виконувачем обов'язків став Віталій Шубін. Але невдовзі його змінила Ольга Буславець. Вона також тимчасово виконує свої обов’язки.

14 травня Комітет з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про необхідність поділу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два міністерства. Згодом вони внесли відповідні рекомендації уряду.