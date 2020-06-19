Верховная Рада поддержала назначение Романа Абрамовского на должность главы Министерства экологии. Ранее кандидатуру Абрамовского одобрил профильный комитет.

Абрамовский уже работал в правительстве

За назначение Абрамовского на заседании 19 июня проголосовали 264 нардепа, информирует 24 канал.

Биография Роман Абрамовский: что известно о новоназначенном министре экологии

Представление на назначение Абрамовского ранее уже было в Верховной Раде. Впрочем его тогда сняли перед голосованием.

Во время своего выступления в парламенте сам Роман Абрамовский отметил, что в экологической политике в Украине сейчас много вызовов. Впрочем он заверил, что четко знает, что нужно делать на посту министра.

В ближайшее время представлю экологический план, который будет коррелировать с программой деятельности правительства. Вы имели возможность ознакомиться с ее экологическим блоком. Не думаю, что к нему были какие-то вопросы,

– сказал тогда еще кандидат в министры.

Коротко о Романе Абрамовском

Ранее занимал должности гендиректора ЧАО "Укрстальконструкция", первого заместителя главы правления ПАО ЕМЗ "Металлист".

В 2013 -2014 годах был штатным помощником нардепа Александра Бобкова (мажоритарщика-регионала из Донбасса)

В 2015 году – заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

В октябре 2019 года назначен заместителем министра энергетики и окружающей среды.

Обратите внимание! В правительстве заявили, что объединение двух ведомств в Министерство энергетики и защиты окружающей среды не дало желаемого результата. 27 мая 2020 года Кабмин принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.