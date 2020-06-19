Верховна Рада підтримала призначення Романа Абрамовського на посаду очільника Міністерства екології. Раніше кандидатуру Абрамовського схвалив профільний комітет.

Абрамовський уже працював в уряді

За призначення Абрамовського на засіданні 19 червня проголосували 264 народні депутати, інформує 24 канал.

До теми Кабмін розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля: що відомо

Подання на призначення Абрамовського раніше вже було у Верховній Раді. Втім його тоді зняли перед голосуванням.

Під час свого виступу в парламенті сам Роман Абрамовський наголосив, що в екологічній політиці в Україні нині є багато викликів. Втім він запевнив, що чітко знає, що потрібно робити на посаді міністра.

Найближчим часом представлю екологічний план, що буде корелюватися з програмою діяльності уряду. Ви мали можливість ознайомитися з її екологічним блоком. Не думаю, що до нього були якісь запитання,

– сказав тоді ще кандидат у міністри.

Коротко про Романа Абрамовського

Раніше обіймав посади гендиректора ПрАТ "Укрстальконструкція", першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

У 2013 –2014 роках був штатним помічником нардепа Олександра Бобкова (мажоритарника-регіонала з Донеччини)

У 2015 році – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

У жовтні 2019 року призначений заступником міністра енергетики та навколишнього середовища.

Зверніть увагу! В уряді заявили, що об’єднання двох відомств у Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища не дало бажаного результату. 27 травня 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.