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      Депутатка від "Слуги народу" Аллахвердієва на Lexus влаштувала ДТП у Миколаєві: фото

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      Ававрія у Миколаєві за участі Ірини Аллахвердієвої / novosti-n.org

      У центрі Миколаєва у ДТП потрапила депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження.

      Аварія сталася у неділю, 26 січня, проте відомо про неї стало лише сьогодні. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N".

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      Аллахвердієва намагалася припаркувати своє авто, але розпочала повертати з крайнього лівого положення, не пропустивши при цьому машину справа. В результаті Lexus NХ 200 і Mazda 323 зіткнулися.


      ДТП у Миколаєві за участі депутатки Аллахвердієвої / Фото "Новости N"

      Що відомо про Ірину Аллахвердієву

      41–річна Ірина Аллахвердієва – родом з Миколаєва. Вона пройшла у Верховну Раду у списку "Слуги народу" під 116 номером. Аллахвердієва – членкиня Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політик, голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

      Згідно з даними електронної декларації, Аллахвердієва купила Lexus NX 200 2016 року випуску у грудні 2017. Вартість машини на момент покупки склала майже 504 тисячі гривень.


      Ірина Аллахвердієва / Фото"Новости N"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Аварії та ДТП Новини Миколаєва е-декларування
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