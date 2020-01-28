Депутатка від "Слуги народу" Аллахвердієва на Lexus влаштувала ДТП у Миколаєві: фото

У центрі Миколаєва у ДТП потрапила депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Аварія сталася у неділю, 26 січня, проте відомо про неї стало лише сьогодні. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N".

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Аллахвердієва намагалася припаркувати своє авто, але розпочала повертати з крайнього лівого положення, не пропустивши при цьому машину справа. В результаті Lexus NХ 200 і Mazda 323 зіткнулися.



ДТП у Миколаєві за участі депутатки Аллахвердієвої / Фото "Новости N"

Що відомо про Ірину Аллахвердієву

41–річна Ірина Аллахвердієва – родом з Миколаєва. Вона пройшла у Верховну Раду у списку "Слуги народу" під 116 номером. Аллахвердієва – членкиня Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політик, голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Згідно з даними електронної декларації, Аллахвердієва купила Lexus NX 200 2016 року випуску у грудні 2017. Вартість машини на момент покупки склала майже 504 тисячі гривень.



Ірина Аллахвердієва / Фото"Новости N"