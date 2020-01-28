15:03
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Депутат от "Слуги народа" Аллахвердиева на Lexus устроила ДТП в Николаеве: фото

      57 Читати новину українською
      Авария в Николаеве при участии Ирины Аллахвердиевой / novosti-n.org

      В центре Николаева в ДТП попала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

      Авария произошла в воскресенье, 26 января, однако известно о ней стало только сегодня. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

      Смотрите также: Авто "Юзика" заблокировало движение пожарным в Одессе: видео

      Аллахвердиева пыталась припарковать свой автомобиль, но начала поворачивать из крайнего левого положения, не пропустив при этом машину справа. В результате Lexus NХ 200 и Mazda 323 столкнулись.


      ДТП в Николаеве при участии депутата Аллахвердиевой / Фото "Новости N"

      Что известно об Ирине Аллахвердиевой

      41-летняя Ирина Аллахвердиева – родом из Николаева. Она прошла в Верховную Раду в списке "Слуги народа" под 116 номером. Аллахвердиева – член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

      Согласно данным электронной декларации, Аллахвердиева купила Lexus NX 200 2016 года выпуска в декабре 2017. Стоимость машины на момент покупки составила почти 504 тысячи гривен.


      Ирина Аллахвердиева​ / Фото"Новости N"

      Не выключил российский фильм: водителя, который выгнал медика и волонтера, встретили активисты
      сегодня
      5046
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины е-декларирование Новости Николаева Аварии и ДТП Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 789
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 170
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      577
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      128
      сегодня , 09:02 Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
      Ірина Полицька 5852
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук