Депутат от "Слуги народа" Аллахвердиева на Lexus устроила ДТП в Николаеве: фото

В центре Николаева в ДТП попала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Авария произошла в воскресенье, 26 января, однако известно о ней стало только сегодня. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

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Аллахвердиева пыталась припарковать свой автомобиль, но начала поворачивать из крайнего левого положения, не пропустив при этом машину справа. В результате Lexus NХ 200 и Mazda 323 столкнулись.



ДТП в Николаеве при участии депутата Аллахвердиевой / Фото "Новости N"

Что известно об Ирине Аллахвердиевой

41-летняя Ирина Аллахвердиева – родом из Николаева. Она прошла в Верховную Раду в списке "Слуги народа" под 116 номером. Аллахвердиева – член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Согласно данным электронной декларации, Аллахвердиева купила Lexus NX 200 2016 года выпуска в декабре 2017. Стоимость машины на момент покупки составила почти 504 тысячи гривен.



Ирина Аллахвердиева​ / Фото"Новости N"