Автомобиль "Юзика" заблокировал движение пожарным в Одессе: видео

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", нарушил правила дорожного движения. Он оставил свой внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Его автомобиль перекрыл дорогу спасателям, которые продолжают ликвидировать последствия пожара в одесском институте.

Инцидент произошел напротив въезда на территорию колледжа на улице Троицкой, где недавно пожар унес жизни 12 человек.

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На видео, которое обнародовало одесское издание "7 канал", видно, что "Юзик" поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают в местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.

К слову, по правилам дорожного движения, остановка на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части запрещена. Существуют исключения для Т-образного перекрестка. Например, если там есть сплошная линия разметки. Однако на видео можно увидеть, что ее нет.

За такое нарушение нардепу грозит от 255 до 510 гривен штрафа. Получил ли он штраф – пока не известно. Связаться с Юрием Корявченков нам пока не удалось.

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