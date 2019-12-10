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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Автомобиль "Юзика" заблокировал движение пожарным в Одессе: видео

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      Автомобиль "Юзика" заблокировал движение пожарным в Одессе / t.me/s/our_odessa

      Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", нарушил правила дорожного движения. Он оставил свой внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Его автомобиль перекрыл дорогу спасателям, которые продолжают ликвидировать последствия пожара в одесском институте.

      Инцидент произошел напротив въезда на территорию колледжа на улице Троицкой, где недавно пожар унес жизни 12 человек.

      Обратите внимание! Пожар в Одессе на Троицкой: директору колледжа объявили подозрение

      На видео, которое обнародовало одесское издание "7 канал", видно, что "Юзик" поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают в местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.

      К слову, по правилам дорожного движения, остановка на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части запрещена. Существуют исключения для Т-образного перекрестка. Например, если там есть сплошная линия разметки. Однако на видео можно увидеть, что ее нет.

      За такое нарушение нардепу грозит от 255 до 510 гривен штрафа. Получил ли он штраф – пока не известно. Связаться с Юрием Корявченков нам пока не удалось.

      Что известно о пожаре в колледже Одессы: главное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнула утром 4 декабря. Возгорание произошло на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4000 квадратных метров.
         
      • Людей из здания эвакуировали, однако выбраться удалось далеко не всем. Спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали из окон пятого этажа на припаркованные автомобили.
         
      • В пожаре погибли 12 человек, еще 30 – пострадали (половина из пострадавших – студенты).
         
      • Спасатели продолжают искать под завалами сгоревшего колледжа ряд пропавших без вести людей.
         
      • Ято касается причин пожара, то полиция рассматривает 2 версии: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. Огонь мог вспыхнуть из-за электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Заметим, что в колледже не было сигнализации.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Штрафы Авто Пожар в Одессе на Троицкой СМИ
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