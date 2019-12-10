Авто "Юзіка" заблокувало рух пожежникам в Одесі: відео

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більше відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", порушив правила дорожнього руху. Він залишив свій позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Його авто перекрило дорогу рятувальникам, які продовжують ліквідовувати наслідки пожежі в одеському коледжі.

Інцидент трапився навпроти в'їзду на територію коледжу на вулиці Троїцькій, де нещодавно пожежа забрала життя 12 людей.

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На відео, яке оприлюднило одеське видання "7 канал", видно, що "Юзік" поспішив прибрати своє авто. Як зазначають місцеві ЗМІ, на місце пригоди він більше не повертався.

До слова, за правилами дорожнього руху, зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини заборонена. Існують винятки для Т-подібного перехрестя. Наприклад, якщо там є суцільна лінія розмітки. Однак на відео можна побачити, що її немає.

За таке порушення нардепу загрожує від 255 до 510 гривень штрафу. Чи отримав він штраф – наразі не відомо. Зв'язатися з Юрієм Корявченковим нам поки не вдалося.

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