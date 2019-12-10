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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Авто "Юзіка" заблокувало рух пожежникам в Одесі: відео

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      Авто "Юзіка" заблокувало рух пожежникам в Одесі / t.me/s/our_odessa

      Нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більше відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", порушив правила дорожнього руху. Він залишив свій позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Його авто перекрило дорогу рятувальникам, які продовжують ліквідовувати наслідки пожежі в одеському коледжі.

      Інцидент трапився навпроти в'їзду на територію коледжу на вулиці Троїцькій, де нещодавно пожежа забрала життя 12 людей.

      Зверніть увагу! Пожежа в Одесі на Троїцькій: директорці коледжу оголосили підозру

      На відео, яке оприлюднило одеське видання "7 канал", видно, що "Юзік" поспішив прибрати своє авто. Як зазначають місцеві ЗМІ, на місце пригоди він більше не повертався.

      До слова, за правилами дорожнього руху, зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини заборонена. Існують винятки для Т-подібного перехрестя. Наприклад, якщо там є суцільна лінія розмітки. Однак на відео можна побачити, що її немає. 

      За таке порушення нардепу загрожує від 255 до 510 гривень штрафу. Чи отримав він штраф – наразі не відомо. Зв'язатися з Юрієм Корявченковим нам поки не вдалося.

      Що відомо про пожежу в коледжі Одеси: головне

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула вранці 4 грудня. Займання сталося на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.

      • Людей із будівлі евакуювали, проте вибратися вдалося далеко не всім. Рятуючись від вогню, деякі студенти стрибали з вікон п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      • У пожежі загинули 12 людей, ще 30 – постраждали (половина з постраждалих – студенти).

      • Рятувальники продовжують шукати під завалами згорілого коледжу низку зниклих безвісти людей.

      • Щодо причин пожежі, то поліція розглядає 2 версії: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Вогонь міг спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Зауважимо, що в коледжі не було сигналізації.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ЗМІ Пожежа в Одесі на Троїцькій Авто Штрафи Слуга народу
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