Тищенко не зміг відповісти, скільки депутатів у Раді: відео
Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко знову зганьбився у прямому ефірі. Він не зміг назвати правильну кількість нардепів у Верховній Раді.
Інцидент трапився в ефірі програми "Всьо по бєспрєдєлу" на телеканалі "Апостроф TV".
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Ведуча програми Роксана Руно запитала в Тищенка про кількість депутатів у Раді. Однак для нардепа це виявилось складним запитанням. Він спочатку з впевненістю назвав цифру, яка є вдвічі меншою за справжню. Тищенко одразу ж змінив свою думку, але почав плутатися у цифрах.
200. Почекайте, 405, здається,
– сказав він.
Телеведуча натякнула, що Тищенко помилився. Вона сказала, що цифра "майже така, але є ще 20". Тоді Микола Тищенко припустив, що нардепів, ймовірно, 425.
Як це пояснив сам Тищенко
Для того, щоб хоч якось виправдатись, Тищенко сказав 2 причини:
- у нього погана пам'ять;
- депутати постійно "виходять і заходять".
Тищенко не зміг відповісти про кількість депутатів у Раді: відео