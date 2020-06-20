Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко знову зганьбився у прямому ефірі. Він не зміг назвати правильну кількість нардепів у Верховній Раді.

Інцидент трапився в ефірі програми "Всьо по бєспрєдєлу" на телеканалі "Апостроф TV".

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Ведуча програми Роксана Руно запитала в Тищенка про кількість депутатів у Раді. Однак для нардепа це виявилось складним запитанням. Він спочатку з впевненістю назвав цифру, яка є вдвічі меншою за справжню. Тищенко одразу ж змінив свою думку, але почав плутатися у цифрах.

200. Почекайте, 405, здається,

– сказав він.

Телеведуча натякнула, що Тищенко помилився. Вона сказала, що цифра "майже така, але є ще 20". Тоді Микола Тищенко припустив, що нардепів, ймовірно, 425.

Як це пояснив сам Тищенко

Для того, щоб хоч якось виправдатись, Тищенко сказав 2 причини:

у нього погана пам'ять;

депутати постійно "виходять і заходять".

Тищенко не зміг відповісти про кількість депутатів у Раді: відео