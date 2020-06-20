Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко снова опозорился в прямом эфире. Он не смог назвать правильное количество нардепов в Верховной Раде.

Инцидент произошел в эфире программы "Все по беспределу" на телеканале "Апостроф TV".

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Ведущая программы Роксана Руно спросила Тищенко о количестве депутатов в Раде. Однако для нардепа это оказалось сложным вопросом. Он сначала с уверенностью сказал цифру, которая вдвое меньше настоящей. Тищенко сразу же изменил свое мнение, но начал путаться в цифрах.

200. Подождите, 405, по-моему,

– сказал он.

Телеведущая намекнула, что Тищенко ошибся. Она сказала, что цифра "почти такая, но есть еще 20". Тогда Николай Тищенко предположил, что нардепов, вероятно, 425.

Как это объяснил сам Тищенко

Для того, чтобы хоть как-то оправдаться, Тищенко назвал 2 причины:

у него плохая память;

депутаты постоянно "выходят и заходят".

Тищенко не смог назвать количество депутатов в Раде: видео