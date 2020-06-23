Керівники "Слуги народу" – лідер партії Олександр Корнієнко і глава парламентської фракції Давид Арархамія – вляпалися у провокативний скандал. Їхня приватна розмова випадково стала публічною. Стосувалася вона колеги по фракції Ірини Аллахвердієвої.

Так, під час свого візиту до Миколаєва Корнієнко і Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті. Очікуючи на початок дійства, нардепи, вочевидь, думали, що камери та мікрофони журналістів вимкнені і провадили світську бесіду. Стосувалася вона їх колеги по фракції, народної депутатки родом із Миколаєва Ірини Аллахвердієвої. Відео з розмовою політиків записали місцеві журналісти.

Нещодавно "Слуги народу" порушили карантин у ресторані Дніпра: фото і подробиці

Розмову зав’язав Корнієнко. Йому, схоже, неабияк хотілося обговорити з Арахамією зовнішність та параметри колеги. Під час сексистської бесіди Корнієнко навіть зауважив, що красу та енергійність депутатки неабияк оцінить президент.

Ось повний діалог "слуг народу" (обережно, присутня ненормативна лексика 18+):

Корнієнко: Аллахвердієва – взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отх**рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє.

Арахамія: Так?

Корнієнко: Звісно. Вона така, енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він там, бл*, ох**є, підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба так, баба так".

Зауважимо, що Ірина Аллахвердієва, вочевидь, балотуватиметься в мери Миколаєва.

Арахамія і Корнієнко обговорюють Аллахвердієву: відео 18+

Що відомо про Аллахвердієву: коротко