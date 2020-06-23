"Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві
Керівники "Слуги народу" – лідер партії Олександр Корнієнко і глава парламентської фракції Давид Арархамія – вляпалися у провокативний скандал. Їхня приватна розмова випадково стала публічною. Стосувалася вона колеги по фракції Ірини Аллахвердієвої.
Так, під час свого візиту до Миколаєва Корнієнко і Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті. Очікуючи на початок дійства, нардепи, вочевидь, думали, що камери та мікрофони журналістів вимкнені і провадили світську бесіду. Стосувалася вона їх колеги по фракції, народної депутатки родом із Миколаєва Ірини Аллахвердієвої. Відео з розмовою політиків записали місцеві журналісти.
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Розмову зав’язав Корнієнко. Йому, схоже, неабияк хотілося обговорити з Арахамією зовнішність та параметри колеги. Під час сексистської бесіди Корнієнко навіть зауважив, що красу та енергійність депутатки неабияк оцінить президент.
Ось повний діалог "слуг народу" (обережно, присутня ненормативна лексика 18+):
Корнієнко: Аллахвердієва – взагалі красуня.
Арахамія: Так.
Корнієнко: Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отх**рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє.
Арахамія: Так?
Корнієнко: Звісно. Вона така, енергетика.
Арахамія: Енергії багато.
Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він там, бл*, ох**є, підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба так, баба так".
Зауважимо, що Ірина Аллахвердієва, вочевидь, балотуватиметься в мери Миколаєва.
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Що відомо про Аллахвердієву: коротко
- Вона – уродженка Миколаєва. У Раду пройшла під №119 у списку "Слуг народу".
- У парламенті є членкинею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
- До своєї парламентської діяльності була директоркою Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК "Уніка".
- Працювала також заступницею директора з розвитку у Миколаївській філії ЗАТ АСК "ІНГО Україна" та заступницею директора Миколаївської міської страхової агенції ЗАТ "Інкомстрах".
- Закінчила Миколаївську державну аграрну академію за спеціальністю "облік та аудит".
- Їй 41 рік, заміжня, виховує сина.