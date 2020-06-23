"Баба рабочая, как корабельная сосна": Арахамия и Корниенко вляпались в скандал в Николаеве
Руководители "Слуги народа" – лидер партии Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арархамия – вляпались в провокативный скандал. Их частный разговор случайно стал публичным. Касался он коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой.
Так, во время своего визита в Николаев Корниенко и Арахамия должны были представить офис "Слуги народа" в городе. Ожидая начала действа, нардепы, очевидно, думали, что камеры и микрофоны журналистов выключены и проводили светскую беседу. Касалась она их коллеги по фракции, народного депутата родом из Николаева Ирины Аллахвердиевой. Видео с разговором политиков записали местные журналисты.
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Разговор завязал Корниенко. Ему, похоже, изрядно хотелось обсудить с Арахамией внешность и параметры коллеги. Во время сексистской беседы Корниенко даже заметил, что красоту и энергичность депутата изрядно оценит президент.
Вот полный диалог "слуг народа" (осторожно, ненормативная лексика 18+):
Корниенко: Аллахвердиева – вообще красавица.
Арахамия: Да.
Корниенко: Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх**рит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает.
Арахамия: Да?
Корниенко: Конечно. Она такая, энергетика.
Арахамия: Энергии много.
Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он там, бл*, х**ет, подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да, баба да".
Заметим, что Ирина Аллахвердиева, очевидно, будет баллотироваться в мэры Николаева.
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Что обо всем этом говорит Аллахвердиева
Нардеп прокомментировала "Стране" слова однопартийцев Корниенко и Арахамии.
Внешность и личную жизнь женщины обычно обсуждают мужчины, которые в них никогда не участвуют,
– заявила Аллахвердиева.
С оправданием не замедлил и Корниенко
Депутат в фейсбуке объяснил ситуацию и извинился.
Основные тезисы Корниенко:
- запись была смонтирована, а фразы вырваны из контекста;
- к монтажу попала фамилия уважаемой депутатки, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела;
- за фривольные слова, которые могли оскорбить людей, в частности женщин, Корниенко извинился;
- товарищей и соратников по политике они с Арахамией обсуждали как товарищей и соратников по политике. Отношения в команде независимо от статуса депутатов, гендера и пола примерно одинаковы. У них есть специфика языка, но это внутрипартийное дело;
- он остается сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами – в частности, в политике.
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Что известно о Аллахвердиевой: коротко
- Она – уроженка Николаева. В Раду прошла под №119 в списке "Слуг народа".
- В парламенте является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- К своей парламентской деятельности была директором Николаевской областной дирекции АО СК "Уника".
- Работала также заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина" и заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах".
- Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".
- Ей 41 год, замужем, воспитывает сына.