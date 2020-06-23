Руководители "Слуги народа" – лидер партии Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арархамия – вляпались в провокативный скандал. Их частный разговор случайно стал публичным. Касался он коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой.

Так, во время своего визита в Николаев Корниенко и Арахамия должны были представить офис "Слуги народа" в городе. Ожидая начала действа, нардепы, очевидно, думали, что камеры и микрофоны журналистов выключены и проводили светскую беседу. Касалась она их коллеги по фракции, народного депутата родом из Николаева Ирины Аллахвердиевой. Видео с разговором политиков записали местные журналисты.

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Разговор завязал Корниенко. Ему, похоже, изрядно хотелось обсудить с Арахамией внешность и параметры коллеги. Во время сексистской беседы Корниенко даже заметил, что красоту и энергичность депутата изрядно оценит президент.

Вот полный диалог "слуг народа" (осторожно, ненормативная лексика 18+):

Корниенко: Аллахвердиева – вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much. В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх**рит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает.

Арахамия: Да?

Корниенко: Конечно. Она такая, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он там, бл*, х**ет, подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да, баба да".

Заметим, что Ирина Аллахвердиева, очевидно, будет баллотироваться в мэры Николаева.

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Что обо всем этом говорит Аллахвердиева

Нардеп прокомментировала "Стране" слова однопартийцев Корниенко и Арахамии.

Внешность и личную жизнь женщины обычно обсуждают мужчины, которые в них никогда не участвуют,

– заявила Аллахвердиева.

С оправданием не замедлил и Корниенко

Депутат в фейсбуке объяснил ситуацию и извинился.

Основные тезисы Корниенко:

запись была смонтирована, а фразы вырваны из контекста;

а фразы вырваны из контекста; к монтажу попала фамилия уважаемой депутатки, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела;

за фривольные слова, которые могли оскорбить людей, в частности женщин, Корниенко извинился;

товарищей и соратников по политике они с Арахамией обсуждали как товарищей и соратников по политике. Отношения в команде независимо от статуса депутатов, гендера и пола примерно одинаковы. У них есть специфика языка, но это внутрипартийное дело;

он остается сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами – в частности, в политике.

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Что известно о Аллахвердиевой: коротко