Нардеп з ОПЗЖ та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич накинувся на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. У прямому ефірі політик надзвичайно емоційно облаяв урядовця через ситуацію в країні з COVID-19.

Накинувся Шуфрич на Ляшка, утім, лише словами, адже перебував не у студії ток-шоу "Право на владу", у прямому ефірі якого й трапився скандал увечері 18 червня.

До слова Ляшко заявив, що масового тестування на COVID-19 в Україні не буде

Шуфрич, який вже аж місяць не потрапляв у скандали, і, ймовірно, у такий спосіб вирішив "виправитися", дуже емоційно дорікнув Ляшку поганою боротьбою уряду з коронавірусом в Україні й дуже малою кількістю тестувань.

Словесна атака Шуфрича на Ляшка: як це було

У своїй промові Нестор Шуфрич повідомив, що здав тест на коронавірус й чекає результату. Потім побажав здоров'я Олені Зеленській. Аж раптом (причому змінивши мову з української на російську) накинувся на Ляшка та вилаявся.

Вікторе! Прибери посмішку зі свого обличчя. Просто негайно її прибери! Сволота ви! Просто сволота і нелюди!

– заявив Шуфрич.

Після чого спробував пояснити свій зрив: мовляв, Білорусь протестувала 9% свого населення, Австралія – 7%, Литва майже – 14%, Росія - 11% і так далі, а Україна – 1%. Причому навіть зараз родичів хворих людей тестують аж через два тижні.

"Ви сподівалися на те, що проскочите? Що ви брешете? Італія, Іспанія сьогодні послаблюють карантин, коли у них кількість хворих вдесятеро менше, аніж було на піку", – обурювався депутат.

Вікторе, ви нам говорили про плато. Так ось. Сподівайся на те, що я ще пробуду на карантині. Якщо ні, я це плато тобі на голову натягну,

– підсумував свою позицію Шуфрич.

У відповідь Віктор Ляшко, зауважимо, емоцій не виявляв та продовжував відповідати на запитання по суті, ігноруючи надто емоційну форму.

Хто такий Нестор Шуфрич та про скандали навколо нього – читайте у матеріалі 24 каналу.

Словесний напад Шуфрича на Ляшка: дивіться відео "Право на владу"