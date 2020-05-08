Шуфрич хоче повернути георгіївську стрічку і вже зареєстрував законопроєкт

Нардеп від "Опозиційної платформи – За Життя" Нестор Шуфрич хоче скасувати заборону на георгіївську стрічку. Відповідний законопроєкт він вже зареєстрував у Верховній Раді.

Повідомлення про реєстрацію відповідного законопроєкту з'явивилося на сайті Верховної Ради. Однак, поки немає його тексту і пояснювальної записки.

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Зареєстрував законопроєкт Нестор Шуфрич, його номер законопроєкту 3457. Його повна назва "Проєкт Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Верховна Рада законопроєкт вже отримала і передала на розгляд керівництву.

Коли заборонили георгіївську стрічку? З 2014 року георгіївська стрічка стала символом сепаратизму та агресії проти України. Заборонена в Україні як атрибут російської імперської пропаганди 16 травня 2017 року. За її використання передбачені штраф від 850 до 2550 гривень, за повторне порушення — штраф від 2550 до 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Що українці думають про заборону георгіївської стрічки

За даними соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, яке провели 17-22 квітня 2020 року, думка щодо заборони георгіївської стрічки в українців неоднозначна.

Близько третини українців підтримують рішення про заборону георгіївської стрічки, але ще близько третини не підтримують, для 25% це байдуже.

Прихильників цього рішення найбільше на Заході (44% підтримують, 23,2% не підтримують), у Центральному регіоні думки поділилися навпіл (по 30–31%), найменше прихильників – на Півдні та Сході (близько 20% підтримують таке рішення, 40% не підтримують).

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