Нардеп из ОПЗЖ и глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич набросился на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. В прямом эфире политик чрезвычайно эмоционально обругал чиновника из-за ситуации в стране с COVID-19.

Набросился Шуфрич на Ляшко, впрочем, только словами, ведь находился не в студии ток-шоу "Право на власть" , в прямом эфире которого и случился скандал вечером 18 июня.

К слову Ляшко заявил, что массового тестирования на COVID-19 в Украине не будет

Шуфрич, который уж месяц не попадал в скандалы , и, вероятно, таким образом решил "исправиться", очень эмоционально упрекнул Ляшко в плохой борьбе правительства с коронавирусом в Украине и в очень малом количестве тестов.

Словесная атака Шуфрича на Ляшко: как это было

В своей речи Нестор Шуфрич сообщил, что сдал тест на коронавирус и ждет результата. Затем пожелал здоровья Елене Зеленской. И вдруг (причем изменив язык с украинского на русский) набросился на Ляшко и выругался.

Виктор! Убери улыбку со своего лица. Просто немедленно ее убери! Сволочи вы! Просто сволочь и нелюди!

– заявил Шуфрич.

После чего попытался объяснить свой срыв: мол, Беларусь протестовала 9% своего населения, Австралия – 7%, Литва почти – 14%, Россия – 11% и так далее, а Украина – 1%. Причем даже сейчас родственников больных людей тестируют только через две недели.

"Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике", – возмущался депутат.

Виктор, вы нам говорили о плато. Так вот. Надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову натяну

– подытожил свою позицию Шуфрич.

В ответ Виктор Ляшко, заметим, эмоций не проявлял и продолжал отвечать на вопросы по существу, игнорируя слишком эмоциональную форму.

Кто такой Нестор Шуфрич и о скандалах вокруг него – читайте в материале 24 канала.