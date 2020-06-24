Депутат из Николаева, которая прошла в Раду под 116 номером в списке "Слуги народа", специалист в области экономики и страхования, "фэшн-дива 9-го созыва" и, как якобы считают Арахамия с Корниенко, "баба рабочая". Что известно об Ирине Аллахвердиевой – читайте в материале 24 канала.

Биографические сведения – коротко

21 июля 2019 Ирина Аллахвердиева стала депутатом Верховной Рады Украины 9 созыва, напоминает 24 канал , в списке "Слуги народа" была под 116 номером.

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В ВРУ вошла в комитет по вопросам финансов , налоговой и таможенной политики, занимается подкомитетом по тарифному и нетарифному регулированию.

Ирина Аллахвердиева родилась 1978 года в Николаеве.

Окончила Николаевскую государственную аграрную академию, экономист по бухгалтерскому учету и финансам.

Знак зодиака – Дева.

О работе в Николаеве известно немного:

Была заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина",

Заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах",

Директором Николаевской областной дирекции АО СК "Уника".



Аллахвердиева в Верховной Раде / Фото Politeka

Имущество, доходы и сбережения

В декларации за 2019 из членов семьи указан только сын.

Недвижимое и движимое имущество

Есть квартира в Николаеве площадью 63 квадратных метра, которой владеет Аллахвердиева с 2007 года и только на 50%.

Имеет женщина еще недостроенную квартиру (гостиничный номер) в Грузии площадью 30 "квадратов".

И земельный участок в области площадью 77300 квадратных метров.

ИЗ ценных движущихся предметов есть в декларации часы Frederique Constant стоимостью 145 800 гривен.

И еще автомобиль Lexus за 504 000 гривен (и часы, и авто приобретены в 2017 году).

Доходы и сбережения

Зарплата – 101 000 с АО СК "Уника" и 159 000 из ВРУ.

Однако еще 692 000 поступили как "возврат средств по Договору купли-продажи имущественных прав" от ООО "Кадорр-Каманина".

На счетах в банках Аллахвердиева якобы ничего не имеет (но имеет кредит в Грузии – почти на 14 000 долларов, половину из которых уже оплатила).

Зато наличными держит 100 000 гривен, 75 000 долларов и 30 000 евро.

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Аллахвердиева – "фэшн-дива" ВРУ 9-го созыва / Фото из соцсетей

Скандалы и слухи

"Фешн-дива 9-го созыва"

Депутат "Слуги народа" Аллахвердиева любит посещать парламент в гламурной одежде и с модными аксессуарами. В некоторых СМИ ее даже называли "фэшн-дива 9-го созыва". Аллахвердиеву замечали:

С сумочкой от Gucci за 1892 доллара (в октябре 2019),

В платье от Versace за несколько сотен евро (июль 2019),

С новым iPhone 11 Pro Max за 41 000 гривен (ноябрь 2019).

Заметим, средняя зарплата депутата в то время была примерно 25 000 гривен .



Сумка Gucci Аллахвердиевой / Фото "Страна"



Платье Аллахвердиевой от Versace / Фото TK Media

ДТП в Николаеве

26 января 2020 Аллахвердиева попала в аварию в родном Николаеве.

Хотела припарковаться в собственном LEXUS, но, поворачивая направо из крайнего левого ряда, столкнулась с автомобилем Mazda.

В ДТП, к счастью, никто не пострадал.



ДТП с Аллахвердиевой в январе 2020 / Фото Novosto-N

"Баба рабочая"

Последний скандал связан с депутатами Корниенко и Арахамия.

23 июня они в Николаеве обсуждали Аллахвердиеву и при этом раздавались фразы в духе "она баба рабочая вообще, как корабельная сосна" . Разговор попал на видео, которое вызвало громкий резонанс.

Впоследствии оба политика заявили, что видео смонтирова. Такое же мнение – о фейке и низкопробной грязи – в фейсбуке выразила и сама Аллахвердиева.

Заметим, видео на самом деле вряд ли смонтировано, ведь разговор депутатов слышали в прямом эфире жители Николаева: местный телеканал тогда уже начал трансляцию онлайн.