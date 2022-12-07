Рішення про арешт Грановського схвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк. Про такий запобіжний захід клопотали детективи Національного антикорупційного бюро.
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Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол. Якщо він з'явиться на території України, його повинні затримати й доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу,
– повідомили у ЦПК.
Грановського підозрюють у корупційній схемі
Справа колишнього парламентаря стосується схеми на Одеському припортовому заводі, через яку завод недоотримав 93,3 мільйона гривень.
У 2015 році ОПЗ уклав декілька угод з компанією Newscope Estates Ltd., які стосувалися продажу добрив. Антикорупціонери вважають, що ця компанія виконувала роль "прокладки". Все тому, що ОПЗ нічого їй не постачав, а у контрактах навмисно занизили вартість добрив.
Далі добрива продавали реальним покупцям за ринковою ціною. Цікаво, що їх навіть напряму відвантажували з ОПЗ. Різницю в ціні організатори схеми виводили на пов'язані із ними рахунки.
Серед інших підозрюваних у цій справі є:
- заступник директора ОПЗ Степан Кімічіджі,
- начальник відділу експортних поставок та збуту ОПЗ Ігор Чичельницький,
- власник Newscope Estates Limited Павло Чумак.
До речі, адвокати Грановського стверджують, що той, мовляв, не переховується, а проживає на Кіпрі.