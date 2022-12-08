Алекс Борухович раніше був Олександром Грановським. Зауважимо, не плутайте з колишнім народним депутатом Грановським, якого підозрюють у хабарництві. Це різні люди.

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Борухович може вийти під заставу

Прокурори просили суд взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Однак суддя вирішив таки надати цю можливість фігуранту. Тоді він повинен буде:

прибувати за кожною вимогою детективів, прокурорів або судді;

не виїжджати за межі Одеси без дозволу;

не спілкуватися з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання детективам НАБУ документи для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Якщо застави не буде, то Борухович сидітиме під вартою до 5 лютого 2023 року.

Зверніть увагу! За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за Боруховича хотів поручитися головний рабин Одеси Авраам Вольф. Однак він не прийшов на засідання, а лише надав письмове прохання.

Підозрюваний – бізнес-партнер Кауфмана

За даними слідства, Борухович разом з бізнес-партнером мільйонером Геннадієм Кауфманом були керівниками злочинної організації. Вони займалися регулярним підкупом чиновників Одеської міської ради і тримали під контролем місцевий бізнес та забудовників.

Вони мали на все свої тарифи і щомісяця збирали мільйони гривень. Фактично вони створили "єдине вікно" для місцевих підприємців та забудовників і контролювали та впливали на рішення депутатів та чиновників міськради,

– розповіли у САП.

Кауфман та Борухович контролювали і погоджували видатки до бюджету, отримували хабарі чи квадратні метри від забудовників за відведення земельних ділянок. Підприємці, які хотіли надавати послуги чи товари міськраді, мали платити підозрюваним 10% "відкату".

До речі, фігуранти могли навіть мати спеціальну кімнату для зустрічей, яка мала звукоізоляцію.

Водночас на суді Борухович заявив, що нічим незаконним не займався.