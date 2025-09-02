Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ и СБУ, которая обвинила антикоррупционеров в "избирательном правосудии".
Смотрите также Антикоррупционная вертикаль в Украине: что такое НАБУ и САП и чем отличается от ГБР и БЭБ
НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Речь идет о бригадном генерале Илье Витюке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ и СБУ, которая обвинила антикоррупционеров в "избирательном правосудии".
Смотрите также Антикоррупционная вертикаль в Украине: что такое НАБУ и САП и чем отличается от ГБР и БЭБ