22 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала, а президент Зеленский подписал законопроект, существенно ограничивающий независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. В тот же вечер на улицы украинских городов вышли люди с протестами против действий власти. Еще большее возмущение начало распространяться в соцсетях. Правда, не все возмущенные точно понимают, чем именно они раздражены, что такое НАБУ и БЭБ, чем НАПК отличается от ГБР и почему ВАКС не равна САП.

24 Канал подготовил короткий эксплейнер и объясняет, из чего и из кого состоит антикоррупционная вертикаль в Украине, кто и кому подчиняется и как расшифровываются все эти сложные аббревиатуры.

К теме Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Что такое антикоррупционная вертикаль и для чего это Украине?

Долгое время задача борьбы с коррупцией была возложена на традиционные силовые структуры – прежде всего на МВД (Министерство внутренних дел), впоследствии это право взяла на себя также и СБУ (Служба безопасности Украины). Очевидно эта борьба была не совсем успешной, а в какой-то момент МВД и СБУ коррупцию вообще возглавили и стали работать не в соответствии с законом и общественного блага, а на выполнение коррупционных интересов власти.

Это все породило мемы вроде "Сотрудники УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью МВД) следили за коллегами из ОБЭП (Отдел борьбы с экономическими преступлениями того самого МВД), а за всеми ними – ДЭБ СБУ (Департамент экономической безопасности Службы безопасности Украины).

Собственно, коррупция, как средство государственного управления, и была одной из главных причин двух украинских революций – Оранжевой в 2004 и Достоинства в 2014. После последней украинское общество четко сформировало требования к власти – безусловное движение в ЕС (Европейский Союз).

В ЕС, США и МВФ были не против видеть Украину, как равноправного члена цивилизованного мира, но выдвинули требования демократических реформ, в частности судебной, но не только ее. Западные партнеры настаивали на создании особой антикоррупционной вертикали, которая будет самостоятельно и независимо от традиционных силовиков и Генеральной прокуратуры расследовать коррупцию и осуществлять правосудие.

В дальнейшем это предложение стало основой для соглашений между Украиной и ЕС о Евроассоциации (включая безвиз и интеграцию в ЕС) и оказалась тем, чем с тяжелым сердцем должна была согласиться новая украинская власть.

Поэтому в Украине появились новые структуры, что образовали так называемую антикоррупционную вертикаль. По плану, в нее вошли как силовые структуры, так и отдельные автономные представители исполнительной и судебной ветвей власти. Они получили специальный статус, который должен был гарантировать им независимость.

Речь идет о НАБУ, САП, БЭБ, ГБР, а также НАПК и ВАКС.



Антикоррупционная система Украины – слева направо. Президент Зеленский и главы силовых и антикоррупционных структур 23 июля 2025 года / Фото ОП

Теперь давайте рассмотрим, что кроется за всеми этими аббревиатурами.



Антикоррупционные органы в 2016 году, как все должно работать согласно законодательству / Инфографика Антикоррупционная Платформа ГПО "Права человека"

НАБУ

Как расшифровывается: Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Когда создано: 2015.

Кто возглавляет: Семен Кривонос.

Численность: около 1000 человек.

Чем занимается и какие функции имеет:

НАБУ – это центральный орган исполнительной власти, который имеет специальный статус и выполняет функции антикоррупционного правоохранительного органа.

Задачей НАБУ является проведение оперативно-розыскных мероприятий, разоблачение и досудебное расследование фактов коррупции, проверка добропорядочности чиновников и топ должностных лиц.

Кроме того, НАБУ может вести собственную прослушку и проводить специальные операции по разоблачению коррупции, используя тайных агентов и негласных сотрудников.

САП

Как расшифровывается: Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Когда создана: 2015.

Кто возглавляет: Александр Клименко.

Численность: около 150 человек. Точное количество сотрудников САП не определено, но закон устанавливает предельную численность в 15% от числа сотрудников НАБУ.

Чем занимается и какие функции выполняет:

САП является (а точнее – была) автономным подразделением Генеральной прокуратуры Украины (ныне – ОГПУ, то есть Офиса Генерального прокурора Украины, совпадение с названием с советской спецслужбой, которая впоследствии превратилась в КГБ, видимо, случайное).

В 2024 году состоялась так называемая перезагрузка САП, что превратило институт в "юридическое лицо публичного права", приравняв САП к коммунальным предприятиям или фондам, но оставив под формальным руководством генпрокурора. Реформа 22 июля 2025 года формальность заменила на обязательность, точнее – на добрую волю и заинтересованность главы ОГПУ.

Согласно закону, САП должна работать в тесной связке с НАБУ и осуществлять надзор за соблюдением детективами Бюро законности во время антикоррупционных расследований, а главное – поддерживать антикоррупционные производства в суде.



Если совсем упрощенно – это специальные прокуроры, которые должны работать с делами НАБУ и представлять их в суде.

НАПК

Как расшифровывается: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Когда создано: 2015, но фактически заработало в 2016.

Кто возглавляет: Виктор Павлущик.

Численность: 408 (согласно штатного расписания).

Чем занимается и какие функции выполняет:

НАПК – это центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику. Агентство подотчетно Кабмину и ответственно перед парламентом.

Если НАБУ и САП – это практики антикоррупционной борьбы, то НАПК – это некие теоретики (в основном). Агентство должно разрабатывать и давать оценку законам по борьбе с коррупцией и предотвращения ее как системы государственного управления.

НАПК отвечает за разработку Антикоррупционной стратегии и контроль за соблюдением и выполнением. Кроме того НАПК осуществляет проверки финансирования политических партий.

Самый известный аспект работы НАПК – создание, поддержка и контроль за Реестром электронных деклараций должностных лиц и чиновников, более известного как "е-декларации" или Единый государственный реестр деклараций (ЕГРД), а также проверка самих е-деклараций.



Кроме того, НАПК отвечает за реестр коррупционеров и разрабатывает правила этического поведения чиновничества. После полномасштабного вторжения НАПК присоединилось и к санкционной работе.

ВАКС

Как расшифровывается: Высший антикоррупционный суд.

Когда создан: 2018, начал работу в 2019 году.

Кто возглавляет: Вера Михайленко.

Численность: 38 человек.

ВАКС – это высший специализированный суд первой инстанции, который рассматривает и выносит приговоры по делам, касающимся коррупции.



Также ВАКС имеет право рассматривать апелляции относительно постановлений других судов, если дела касаются коррупции.

Фактически ВАКС является профильным судом для дел НАБУ и САП, но не только их, что является большим препятствием для осуществления правосудия, поскольку существенно увеличивает время и размывает задуманные функции суда.



Антикоррупционная инфраструктура / Инфографика TI

ГБР

Как расшифровывается: Государственное бюро расследований.

Когда создано: 2016, фактическое начало деятельности – конец 2018 года.

Кто возглавляет: Алексей Сухачев.

Численность: до 1600 человек.

Чем занимается и какие функции выполняет:

ГБР – это гибридный правоохранительный орган, расследующий дела, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие должностные лица государства, включая президента (но если его полномочия прекращены), главой правительства и министрами.

Также в подследственность ГБР входят потенциальные преступления, совершенные руководителями НАБУ, САП и их подчиненными, а также генеральным прокурором.

ГБР фактически объединяет функции НАБУ и САП (то есть может проводить оперативно-розыскную деятельность и осуществлять досудебное расследование преступлений) и является неким предохранителем от их чрезмерного усиления и должно работать для баланса сил.

БЭБ

Как расшифровывается: Бюро экономической безопасности.

Когда создано: 2021.

Кто возглавляет: место вакантное, структурой руководит в статусе исполняющего обязанности Сергей Перхун, а назначение главой БЭБ победителя соответствующего конкурса заблокировано на уровне правительства и Офиса Президента.

Численность: до 4000 человек.

БЭБ – это центральный правоохранительный орган исполнительной власти, который занимается охраной экономической безопасности государства, такая себе "финансовая полиция".

БЭБ выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

Бюро координируется Кабинетом Министров Украины и имеет полномочия осуществлять оперативно-розыскную деятельность и проводить собственные досудебные расследования.

Стоит отметить, что ГБР и БЭБ выступают как параллельные треки по НАБУ и САП, но в украинских реалиях стали инструментом контроля.

АРМА

Как расшифровывается: Агентство по розыску и менеджменту активов.

Когда создано: 2016.

Кто возглавляет: Елена Дума.

Численность: до 130 человек.

Чем занимается и какие функции выполняет:

Деятельность АРМА прямо вытекает из расшифровки ее аббревиатуры – это центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

После свержения режима Януковича возникла необходимость по розыску и возвращению в собственность государства активов "семьи" и его приспешников. Эти обязанности были возложены на АРМА. Сейчас к ним добавились поиски активов, связанных с россиянами или их сторонниками. А также управление ими.