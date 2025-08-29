Есть подозрения, что Fire Point завышала или стоимость своих компонентов, или количество дронов, поставляемых войску, или и то, и другое, передает 24 Канал со ссылкой на издание.
Что известно о расследовании вокруг Fire Point?
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, в 2024 году фирма продала правительству своих дальнобойных беспилотников FP-1 на 13,2 миллиарда гривен.
Fire Point подтвердила Kyiv Independent наличие расследования, но преуменьшила его значение, опровергая обвинения и подавая расследование как основанное на слухах, распространенных оппонентами, и часть более широких проверок системы оборонных закупок Украины.
"Не имеет смысла искать секреты там, где их нет, – заявила Ирина Терех, технический директор Fire Point.
НАБУ также проверяет совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича как якобы конечного бенефициара компании,
Слухи активно распространяются о том, что дроны (Fire Point – 24 Канал) связаны с Миндичем, и я вполне убежден, что эта версия событий соответствует реальности,
– сказали в правительстве на запрос издания.
По данным источника в правительстве, расследование началось примерно четыре месяца назад – незадолго до скандала вокруг ограничения прав НАБУ.
Источник правительства сообщил, что "происхождение Fire Point сейчас является приоритетом для расследования НАБУ".
Очевидных связей между Fire Point и Миндичем нет. Неизвестно, как НАБУ отслеживает связь с бывшим бизнес-партнером Зеленского.
Люди, формально связанные с Fire Point, новички в дроновой отрасли. Двое публично идентифицированных руководителей компании – Егор Скаляга, юридический владелец, и Ирина Терех.
После начала полномасштабного вторжения они собирали средства для некоммерческой организации Civic Hub, которая превратилась в проект дронов дальнего действия, согласно сайту и соцсетями НПО. Терех также руководила фондом Frieden в Германии.
Скаляга, со своей стороны, ветеран украинской киноиндустрии, делал локационный подбор для фильмов Luxembourg, Luxembourg и Egregor.
Корпоративная структура Fire Point сначала называлась Centrocast до передачи собственности Скаляге в феврале 2023 года, тогда же произошло переименование в Fire Point.
Терех утверждает, что руководит Fire Point вместе со Скалягой и Денисом Штильманом, инженером и дизайнером, и что они финансировали проект самостоятельно, пока украинское правительство не начало покупать их дроны.
Обратите внимание! В ответ на многочисленные запросы медиа НАБУ сообщило, что не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго".
Что известно о ракете "Фламинго"?
- Украина начала серийное производство новой крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" с дальностью 3000 километров. Она может нести боевую часть весом 1150 килограммов.
- Ракета имеет высокую точность с отклонением не более 14 метров и использует спутниковую навигацию, что устойчива к РЭБ.
- Производство осуществляет украинская компания Fire Point, которая планирует к октябрю 2025 года масштабировать выпуск до 7 ракет в сутки.
- FP-5 "Фламинго" стала результатом международной кооперации, в частности с Великобританией, и нацелена на обеспечение ответа на российские угрозы.