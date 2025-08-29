Есть подозрения, что Fire Point завышала или стоимость своих компонентов, или количество дронов, поставляемых войску, или и то, и другое, передает 24 Канал со ссылкой на издание.

Что известно о расследовании вокруг Fire Point?

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, в 2024 году фирма продала правительству своих дальнобойных беспилотников FP-1 на 13,2 миллиарда гривен.

Fire Point подтвердила Kyiv Independent наличие расследования, но преуменьшила его значение, опровергая обвинения и подавая расследование как основанное на слухах, распространенных оппонентами, и часть более широких проверок системы оборонных закупок Украины.

"Не имеет смысла искать секреты там, где их нет, – заявила Ирина Терех, технический директор Fire Point.

НАБУ также проверяет совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича как якобы конечного бенефициара компании,

Слухи активно распространяются о том, что дроны (Fire Point – 24 Канал) связаны с Миндичем, и я вполне убежден, что эта версия событий соответствует реальности,

– сказали в правительстве на запрос издания.

По данным источника в правительстве, расследование началось примерно четыре месяца назад – незадолго до скандала вокруг ограничения прав НАБУ.

Источник правительства сообщил, что "происхождение Fire Point сейчас является приоритетом для расследования НАБУ".

Очевидных связей между Fire Point и Миндичем нет. Неизвестно, как НАБУ отслеживает связь с бывшим бизнес-партнером Зеленского.

Люди, формально связанные с Fire Point, новички в дроновой отрасли. Двое публично идентифицированных руководителей компании – Егор Скаляга, юридический владелец, и Ирина Терех.

После начала полномасштабного вторжения они собирали средства для некоммерческой организации Civic Hub, которая превратилась в проект дронов дальнего действия, согласно сайту и соцсетями НПО. Терех также руководила фондом Frieden в Германии.

Скаляга, со своей стороны, ветеран украинской киноиндустрии, делал локационный подбор для фильмов Luxembourg, Luxembourg и Egregor.

Корпоративная структура Fire Point сначала называлась Centrocast до передачи собственности Скаляге в феврале 2023 года, тогда же произошло переименование в Fire Point.

Терех утверждает, что руководит Fire Point вместе со Скалягой и Денисом Штильманом, инженером и дизайнером, и что они финансировали проект самостоятельно, пока украинское правительство не начало покупать их дроны.

Что известно о ракете "Фламинго"?