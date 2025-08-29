Є підозри, що Fire Point завищувала або вартість своїх компонентів, або кількість дронів, що поставляються війську, або й те, й інше, передає 24 Канал із посиланням на видання.

Дивіться також Перший такий удар в історії: Defense Express оцінили атаку ГУР на "Буян-М"

Що відомо про розслідування навколо Fire Point?

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, у 2024 році фірма продала урядові своїх далекобійних безпілотників FP-1 на 13,2 мільярда гривень.

Fire Point підтвердила Kyiv Independent наявність розслідування, але применшила його значення, спростовуючи звинувачення та подаючи розслідування як базоване на чутках, поширених опонентами, та частину ширших перевірок системи оборонних закупівель України.

"Не має сенсу шукати секрети там, де їх немає, – заявила Ірина Терех, технічна директорка Fire Point.

НАБУ також перевіряє співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча як нібито кінцевого бенефіціара компанії,

Чутки активно ширяться про те, що дрони (Fire Point – 24 Канал) пов'язані з Міндічем, і я цілком переконаний, що ця версія подій відповідає реальності,

– сказали в уряді на запит видання.

За даними джерела в уряді, розслідування почалося приблизно чотири місяці тому – незадовго до скандалу навколо обмеження прав НАБУ.

Джерело уряду повідомило, що "походження Fire Point зараз є пріоритетом для розслідування НАБУ".

Очевидних зв'язків між Fire Point та Міндічем немає. Невідомо, як НАБУ відстежує зв'язок із колишнім бізнес-партнером Зеленського.

Люди, формально пов'язані з Fire Point, новачки у дроновій галузі. Двоє публічно ідентифікованих керівників компанії – Єгор Скаляга, юридичний власник, та Ірина Терех.

Після початку повномасштабного вторгнення вони збирали кошти для некомерційної організації Civic Hub, яка перетворилася на проєкт дронів дальньої дії, згідно з сайтом та соцмережами НУО. Терех також керувала фондом Frieden у Німеччині.

Скаляга, зі свого боку, ветеран української кіноіндустрії, робив локаційний підбір для фільмів Luxembourg, Luxembourg та Egregor.

Корпоративна структура Fire Point спершу мала назву Centrocast до передачі власності Скалягу у лютому 2023 року, тоді ж відбулося перейменування на Fire Point.

Терех стверджує, що керує Fire Point разом зі Скалягою та Денисом Штильманом, інженером та дизайнером, і що вони фінансували проєкт самостійно, поки український уряд не почав купувати їхні дрони.

Зверніть увагу! У відповідь на численні запити медіа НАБУ повідомило, що не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго".

Що відомо про ракету "Фламінго"?