Про що свідчить атака ГУР на корабель "Буян"?

Бійці ГУР у Темрюцькій затоці в Азовському морі вразили корвет "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Перше в історії успішне ураження корабля FPV-дроном, і це на дальності у понад 350 кілометрів – чергове досягнення Сил оборони України, а разом із тим маркер вкрай важливого недоліку корветів "Буян-М" (...) До цього часу дрони вже атакували катери та судна, але не військові кораблі такого рангу,

– мовиться в огляді.

Достеменно тип зброї не вказано. Припускають, що удар могли завдати дронами "РУБАКА" та/або UJ-26 "Бобер".

Аналітики Defense Express підкреслили: атака ГУР продемонструвала безпорадність російських кораблів. "Буян-М" має на борту швидкострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дуэт", але його не використали під час атаки.

"За задумом саме ця система має знищувати не те що дрони – крилаті ракети, вертольоти та літаки. Але на відео не зафіксовано не те що стрільбу з АК 630-М2 "Дуэт" – схоже, що установка взагалі не супроводжує загрозу. Чому так сталось – доволі важко навіть припустити, бо на борту корабля точно реагували на загрози. Можливо, справа у можливостях оглядової та стрільбових РЛС супроводжувати такі загрози. Хоча ця установка має й оптико-прицільний комплекс. Чи у системі управління вогнем", – аналізують експерти.

Корвети "Буян-М" є основними для Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Які результати роботи ГУР по "Буяну"?