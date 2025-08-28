Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

О чем свидетельствует атака ГУР на корабль "Буян"?

Бойцы ГУР в Темрюкском заливе в Азовском море поразили корвет "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более 350 километров – очередное достижение Сил обороны Украины, а вместе с тем маркер крайне важного недостатка корветов "Буян-М" (...) К этому времени дроны уже атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга,

– говорится в обзоре.

Точно тип оружия не указан. Предполагают, что удар могли нанести дронами "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер".

Аналитики Defense Express подчеркнули: атака ГУР продемонстрировала беспомощность российских кораблей. "Буян-М" имеет на борту скорострельный артиллерийский комплекс АК 630-М2 "Дуэт", но его не использовали во время атаки.

"По замыслу, именно эта система должна уничтожать не то что дроны – крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Но на видео не зафиксирована не то что стрельба из АК 630-М2 "Дуэт" – похоже, что установка вообще не сопровождает угрозу. Почему так произошло – довольно трудно даже предположить, потому что на борту корабля точно реагировали на угрозы. Возможно, дело в возможностях обзорной и стрелковых РЛС сопровождать такие угрозы. Хотя эта установка имеет и оптико-прицельный комплекс. Или в системе управления огнем", – анализируют эксперты.

Корветы "Буян-М" являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Показываем Темрюкский залив на карте

Какие результаты работы ГУР по "Буяну"?