Это очень интересный признак, поэтому дальше будет. Это в эфире 24 Канала отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

К теме Что известно о ракетном корабле "Буян-М", который поразил ГУР

"Хотел бы обратить внимание на то, что этот малый ракетный катер был поражен в Азовском море. Это определенный интересный признак. Мы долетаем туда. Дальше будет", – подчеркнул спикер.

Поражение очень важное

Сергей Братчук отметил, что флотилия России имеет четыре малых ракетных корабля класса "Буян-М". Если один атаковали, то остается три. То есть 25% уже поражено. Это восемь "Калибров", которые определенное время не смогут использоваться, например, для ракетных ударов.

Для нас это очень важно, когда мы говорим о ракетоносителях. Потому что осталась последняя боевая сила черноморской флотилии России. Напомню, что эти ракетоносители сейчас расположены в Новороссийске. Думаю, Новороссийск – это достаточно интересная локация, куда мы сможем также доставать,

– подчеркнул он.

Какая ситуация на Юге?

Спикер Украинской добровольческой армии рассказал, что ночью 28 августа были атаки, в частности, по Николаевской области. Силам обороны удалось сбить восемь "Шахедов". БПЛА пролетали мимо Одесской области.

На Херсонском направлении есть проблема с дорогой "Николаев – Херсон", которую враг пытается атаковать дронами. Были приняты решения по защите этой трассы и не только. Есть альтернативные логистические пути. Поэтому гуманитарные грузы в Херсон и дальше доставляют.

Относительно защиты, то, в частности, и сетки будут использоваться. Хотя, конечно, надо какие-то более системные решения на национальном уровне, как бороться с вражескими FPV-дронами,

– сказал Братчук.

Работа Сил обороны, в частности, направлена на уничтожение вражеских беспилотных аппаратов. Такие поражения тоже происходят.

На Приднепровском направлении есть намеки на форсирование Днепра. Также враг пытается атаковать острова.

Самая сложная ситуация сегодня на Запорожском направлении. Интенсивность боевых действий направлена на Степногорск. Там у врага есть определенные продвижения. Однако стоит придерживаться правил информационной гигиены. Потому что российская пропаганда сопровождает любые действия оккупантов.

Почему Степногорск? Потому что это высоты, возможность выйти на те расстояния, с которых можно усилить огневое давление на Запорожье. Усилить именно с помощью ствольной артиллерии. Если враг имеет такую цель, то наша задача – противопоставить все, что мы можем сегодня. Такие решения приняты, мероприятия проводятся,

– пояснил спикер.

Российское войско пытается здесь продвигаться. В частности, активно забрасывать небольшие штурмовые группы. Однако есть противодействие. Например, несколько дней назад враг накапливался в районе села Приморское. Украинские FPV-дроны работали по противнику очень хорошо.

Россияне дальше пытаются штурмовать, продвигаться и используют, в частности, место, где когда-то было Каховское водохранилище. Также делают попытки действовать в районе села Плавни. Здесь очень сложная ситуация. В ближайшее время интенсивность боевых действий врага на этом направлении вряд ли будет становиться меньше.

В то же время несколько меньше стала угроза на Гуляйпольском направлении, где из Донецкой области враг мог атаковать ВСУ фактически в тыл. Сегодня такой критичности уже нет.

ГУР ударило по кораблю "Буян-М": что известно?