Дрони пошкодили РЛС корабля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Дивіться також У Росії вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви, – джерело

Що відомо про удар ГУР по кораблю Росії "Буян-М"?

Спільними діями Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі 28 серпня було уражено російський ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Ударом дрона спецпідрозділу "Примари" було пошкоджено РЛС корабля, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт.

Корабель, який потенційно був готовий здійснити пуски "Калібрів", був змушений залишити бойове чергування у Темрюцькій затоці, зазнавши ушкоджень.

ГУР атакували корабель "Буян-М" в Азовському морі: дивіться відео

Що відомо про корабель "Буян-М"?