Деталі цієї жахливої ситуації передає 24 Канал. Адвокат сім'ї мобілізованого 43-річного Романа Сопіна Олександр Протас вважає, що це відбулось невипадково.

Як прокоментували ситуацію МВС і поліція?

Поліція ж одразу кваліфікувала як "нещасний випадок". Вона не відкрила кримінальне провадження. Батькам загиблого довелось подавати заяву до ДБР. Провадження від поліції було відкрито пізніше за фактом смерті чоловіка, за статтею умисне вбивство, аж на шостий день після того, як людина опинилась у лікарні з важкою травмою.

Свій коментар щодо цієї справи дав уже й міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Цей випадок ретельно розслідується. Призначені експертизи, найближчим часом мають бути результати розтину тілу. Експерти мають надати висновок щодо причини смерті. Розслідування в процесі,

– зазначив Клименко.

Журналістка 24 Каналу Дарина Трунова зауважила, що напередодні зверталась із запитами до ТЦК, до військової служби правопорядку та до Генштабу. У Генштабі відповіли, що це не їхня компетенція, не їхня відповідальність. Наразі на зв'язок із журналісткою вийшло тільки ТЦК міста Києва.

Що повідомили в ТЦК?

Представник групи комунікації Київського міського ТЦК Віталій Сопенко повідомили, що зранку 18 жовтня військовослужбовці ТЦК попросили Романа Сопіна проїхати з ними, перевірити дані, адже він перебував у розшуку. Того ж дня, 18 жовтня, Роман пройшов ВЛК. Увечері він уже був у військовій частині 71 єгерської бригади.

Потому, працівник ТЦК не повідомляє коли саме, але швидше за все вранці 19 жовтня, Сопін разом із іншими мобілізованими мав вільний час, щось сталось і він упав. Журналістка перепитала, як таке можливо, що людина 43 роки жила нормальним життям, а потрапивши в ТЦК упала. На що в ТЦК відповіли, мовляв він просто стояв і потім упав, йому намагались надати допомогу.

Як стверджують працівники ТЦК, у нього був епілептичний приступ. На це журналістка запитала, як тоді ВЛК визнала його придатним. Відповіді від ТЦК не було. Тобто, за висновком ВЛК Сопін був здоровим й уже став військовослужбовцем. Адвокат родини Протас говорив про те, що мав місце конфлікт, але в ТЦК такої інформації журналістці не надали.

Однак додали, що Сопін із працівниками ТЦК проїхав добровільно. Він не агресував, не сперечався. Тобто, коли він подзвонив батькам і повідомив, що поїхав проходити ВЛК, він погодився на військову службу.

Крім того, ніхто не повідомив, хто перебував разом із Романом. Його привіз дехто пан Михайло. З батьками загиблого спілкувався дехто пан Віктор, який начебто вимагав ще й 500 доларів незрозуміло за що. ТЦК не повідомляє, хто ці люди.

Трагедія Романа Сопіна: що відомо