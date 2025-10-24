Чоловік отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

Дивіться також Смерть після мобілізації: як інцидент прокоментували в Міністерстві внутрішніх справ

Які результати судмедекспертизи щодо смерті мобілізованого чоловіка?

За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Для того, щоб зробити остаточні висновки, необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває.

Що відомо про загибель Романа Сопіна?

  • 18 жовтня 43-річного Романа Сопіна затримали службовці ТЦК у Києві та відправили на ВЛК. Вже наступного дня рідним зателефонували з лікарні та повідомили, що чоловік потрапив до них із закритою черепно-мозковою травмою. Йому зробили трепанацію черепа, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

  • Батьки Романа Сопіна подали заяву до Державного бюро розслідувань за статтями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби.

  • 24 жовтня поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка. За даними правоохоронців, він отримав травми в приміщенні розподільчого пункту. Начебто він впав на підлогу й травмувався. Інші мобілізовані намагалися надати йому домедичну допомогу. Поліцейські опитали понад 10 свідків.

  • Адвокат сім'ї загиблого Олександр Протас не вірить, що це сталося випадково, і вимагає об'єктивного розслідування правоохоронними органами. Зусилля поліції він вважає недостатніми.