Чоловік отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

Які результати судмедекспертизи щодо смерті мобілізованого чоловіка?

За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Для того, щоб зробити остаточні висновки, необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває.

Що відомо про загибель Романа Сопіна?