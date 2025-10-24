Чоловік отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.
Які результати судмедекспертизи щодо смерті мобілізованого чоловіка?
За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
Для того, щоб зробити остаточні висновки, необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває.
Що відомо про загибель Романа Сопіна?
18 жовтня 43-річного Романа Сопіна затримали службовці ТЦК у Києві та відправили на ВЛК. Вже наступного дня рідним зателефонували з лікарні та повідомили, що чоловік потрапив до них із закритою черепно-мозковою травмою. Йому зробили трепанацію черепа, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.
Батьки Романа Сопіна подали заяву до Державного бюро розслідувань за статтями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби.
24 жовтня поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка. За даними правоохоронців, він отримав травми в приміщенні розподільчого пункту. Начебто він впав на підлогу й травмувався. Інші мобілізовані намагалися надати йому домедичну допомогу. Поліцейські опитали понад 10 свідків.
Адвокат сім'ї загиблого Олександр Протас не вірить, що це сталося випадково, і вимагає об'єктивного розслідування правоохоронними органами. Зусилля поліції він вважає недостатніми.