Мужчина получил травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.
Смотрите также Смерть после мобилизации: как инцидент прокомментировали в Министерстве внутренних дел
Какие результаты судмедэкспертизы по смерти мобилизованного мужчины?
По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Расследование продолжается.
Что известно о гибели Романа Сопина?
18 октября 43-летнего Романа Сопина задержали служащие ТЦК в Киеве и отправили на ВВК. Уже на следующий день родным позвонили из больницы и сообщили, что мужчина попал к ним с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали трепанацию черепа, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.
Родители Романа Сопина подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и халатное отношение к военной службе.
24 октября полиция Киева открыла уголовное производство по факту гибели мужчины. По данным правоохранителей, он получил травмы в помещении распределительного пункта. Вроде бы он упал на пол и травмировался. Другие мобилизованные пытались оказать ему домедицинскую помощь. Полицейские опросили более 10 свидетелей.
Адвокат семьи погибшего Александр Протас не верит, что это произошло случайно, и требует объективного расследования правоохранительными органами. Усилия полиции он считает недостаточными.