Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как в Министерстве внутренних дел высказались о смерти мужчины после мобилизации?

Сейчас этот инцидент находится на особом контроле правоохранительных органов. Следователи проводят комплексное расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия – от момента задержания мужчины до его попадания в больницу.

Для выяснения обстоятельств получения травм и причин смерти назначили ряд судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

В ближайшее время должны быть первые результаты вскрытия тела – эксперты должны дать заключение о причине смерти. Расследование в процессе,

– рассказал министр Клименко.

Что известно о смерти мобилизованного?

В Киеве умер 43-летний Роман Сопин, которого 18 октября задержали представители ТЦК. После этого мужчину направили на прохождение военно-врачебной комиссии, откуда он в тот же день позвонил родителям и попросил передать личные вещи.

Однако уже на следующее утро медики сообщили родным, что Роман находится в тяжелом состоянии с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

Из-за критических повреждений ему срочно сделали операцию по трепанации черепа. Несмотря на усилия врачей, мужчина не выжил.

Как сообщает журналистка Дарья Трунова, полиция Подольского района сначала не открывала уголовного производства. Семья погибшего подала заявление в Государственное бюро расследований, требуя расследования по статьям об умышленном нанесении телесных повреждений, незаконное лишение свободы и служебную халатность.

Родители Романа настаивают на полном расследовании и наказании виновных, ведь уверены, что смерть их сына не была случайностью.

Трагические случаи во время процесса мобилизации в Украине