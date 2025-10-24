Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ведущую Дарью Трунову. Она отметила, что умершим мужчиной, который при неизвестных обстоятельствах получил травмы в ТЦК, является сын ее знакомых. Звали его Роман Сопин.
Что известно о гибели Романа Сопина?
После того, как 18 октября 43-летнего мужчину задержали служащие ТЦК в Киеве, его отправили на военно-врачебную комиссию. Уже оттуда Роман позвонил родителям и попросил передать ему вещи.
Однако уже на следующий день родные получили звонок из больницы. Медики отметили, что Роман попал к ним с закрытой черепно-мозговой травмой. Поэтому мужчине пришлось безотлагательно делать трипанацию черепа. Шансов выжить у него было мало. Позже стало известно – Роман Сопин умер.
На вопрос, как Роман мог получить такую серьезную травму, четкого ответа никто не дал, зато выдвинули версию, что это могло произойти, например, из-за эпилепсии.
Как пишет Дарья Трунова, полиция Подольского района долго не открывала уголовное производство. Родители подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и халатное отношение к военной службе.
Еще раз подчеркну! Сын (Роман – 24 Канал) не отказался от службы. Но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием вот вопрос! Я, которая сама агитирую за справедливую мобилизацию, в шоке от того, как с человеком могли обращаться,
– написала журналистка.
24 Канал подал запросы в Министерство обороны, ВСУ, Киевского городского ТЦК и СП и Военной службы правопорядка для выяснения обстоятельств.
Ожидаются ответы на запросы от ответственных органов / Скриншоты
Что говорят о происшествии в полиции?
В пятницу, 24 октября, полиция Киева все же начала уголовное производство по факту смерти мужчины. Правоохранители отмечают, что он получил травмы в помещении распределительного пункта. Говорят то же, что и раньше – он упал на пол и травмировался. Известно, что другие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.
Полицейские проводят расследование и опросили более десятка свидетелей. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований.
В Верховной Раде заявили, что министр внутренних дел Игорь Клименко возьмет под личный контроль ситуацию с гибелью киевлянина в ТЦК.
Уже не первый случай гибели в ТЦК
На Киевщине в июле мобилизованный мужчина погиб из-за избиения военнослужащим, который бил его ногами и электрошокером. Суд взял подозреваемого под стражу.
В августе во время пребывания на пункте сбора в Ровенской области из-за проблем с сердцем умер 34-летний Виталий Сахарук. Ему стало плохо прямо перед отправкой на полигон.