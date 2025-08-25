Первой о трагедии первой о трагедии написала мать покойного в посте в фейсбуке. Женщина рассказала, что ее сына задержали 21 августа, три дня удерживали в помещении РТЦК, а 23 августа семья узнала, что он умер. По словам матери Виталия Сахарука, о смерти мужа семью никто не сообщил, передает 24 Канал.

Что говорят в ТЦК о смерти Виталия Сахарука?

В Ровенском областном ТЦК и СП уточнили обстоятельства гибели мужчины. Там отметили, что около 11:00 часов 21 августа 2025 года в селе Городец Виталия Сахарука остановили представители военкомата для проверки военно-учетных документов. Было установлено, что мужчина нарушил воинский учет, поскольку не явился 27 января 2025 года по повестке в один из ТЦК и СП Ровенской области.

С целью составления материалов об административном правонарушении Сахаруку предложили проехать в районный ТЦК и СП, на что тот согласился.

По прибытии в районный ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении и направлено военнообязанного для прохождения ВВК.

Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку стало плохо. Ему срочно вызвали скорую медицинскую помощь. К сожалению, врачам спасти мужчину не удалось. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

