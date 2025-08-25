В воскресенье, 24 августа, пострадавший скончался в больнице. Событие прокомментировали в Черкасском областном ТЦК и Национальной полиции, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об инциденте в Смеле?

В ТЦК рассказали, что 22 августа со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП в один из учебных центров ВСУ отправили команду военнообязанных.

Во время движения автомобиля по городу Смела солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы,

– говорится в сообщении.

Военнослужащие ТЦК немедленно остановили транспортное средство и оказали гражданину первичную медицинскую помощь, вызвав карету скорой. Также одновременно прибыл наряд полиции.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где он скончался 24 августа.

К слову, речь идет о 41-летнем руководителе Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгения Кушнира (Мочерняка), рассказала Суспильному его мать Любовь. Сейчас она находится в Смеле, известные ей детали расскажет позже.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции области Зоя Вовк рассказала журналистам, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 128 УК – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Расследование проводят под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры.

Черкасский областной ТЦК и СП всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности,

– заявили там.

