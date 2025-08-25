В воскресенье, 24 августа, пострадавший скончался в больнице. Событие прокомментировали в Черкасском областном ТЦК и Национальной полиции, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также "Не обучены общаться с гражданскими": военный омбудсмен призвала забрать ТЦК с улиц
Что известно об инциденте в Смеле?
В ТЦК рассказали, что 22 августа со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП в один из учебных центров ВСУ отправили команду военнообязанных.
Во время движения автомобиля по городу Смела солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы,
– говорится в сообщении.
Военнослужащие ТЦК немедленно остановили транспортное средство и оказали гражданину первичную медицинскую помощь, вызвав карету скорой. Также одновременно прибыл наряд полиции.
Мужчину доставили в медицинское учреждение, где он скончался 24 августа.
К слову, речь идет о 41-летнем руководителе Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгения Кушнира (Мочерняка), рассказала Суспильному его мать Любовь. Сейчас она находится в Смеле, известные ей детали расскажет позже.
Пресс-секретарь ГУ Нацполиции области Зоя Вовк рассказала журналистам, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 128 УК – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Расследование проводят под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры.
Черкасский областной ТЦК и СП всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности,
– заявили там.
Нападения на авто ТЦК: последние новости
- 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Волынской области толпа напала на автомобиль ТЦК. Мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот и камнем разбил лобовое стекло. Другой мужчина, вооруженный металлическим предметом, разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.
- Вечером 4 августа в Ровно гражданские авто заблокировали транспорт ТЦК с Тернопольщины, в котором находился военнообязанный. Позже СМИ писали, что инцидент устроили "братки", пытаясь освободить депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича.
- 27 июля в Кременчуге на Полтавщине группа гражданских лиц создала конфликтную ситуацию с военнослужащими ТЦК и СП. Во время спора женщина бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля.