Детали инцидента сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает 24 Канал.

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая установила личность и задержала нарушительницу. Также направлено представление в СБУ по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

В очередной раз подчеркиваем – военнослужащие ТЦК и СП выполняют полученные задачи в интересах обороны Украины. Каждое препятствование их деятельности снижает обороноспособность государства. Каждая конфликтная ситуация идет на пользу нашему врагу, России, и вредит нашей родной Украине,

– говорится в сообщении военкомата.

Там уточнили, что за препятствование законной деятельности ТЦК и СП предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Полтавской области группа гражданских лиц заблокировала служебный автомобиль ТЦК с мобилизованными, некоторым из мужчин удалось убежать.