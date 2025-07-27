Ребята, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны обязательно стать на воинский учет до 31 июля. На этом в эфире Украинского радио. Ровно отметила главная специалистка по рекрутингу Ровенского объединенного городского ТЦК и СП Ирина Скурта, передает 24 Канал.

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Когда и как юноши должны стать на воинский учет?

Стать на учет можно двумя способами:

лично прийти в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП);

онлайн – пройти идентификацию через электронный кабинет призывника в приложении "Резерв+" и получить электронный военный документ.

Важно! Стать на учет – это не значит идти служить. Это просто регистрация и сбор данных. Учет ежегодно длится с 1 января по 31 июля для всех, кому в этом году исполняется 17. Цель учета – узнать, сколько есть молодых людей, какой у них уровень образования и личные качества.

Если юноша становится на воинский учет через ТЦК, ему нужно подать:

паспорт (книжечка или ID-карта),

выписку о месте жительства,

справку ВПЛ (если есть),

свидетельство о рождении,

идентификационный код,

документ об образовании или справку с работы,

4 фото.

В ТЦК парень заполняет заявление и получает бумажный военный документ с персональным VIN-кодом.

Медосмотр для 17-летних не проводят ВВК юноши будут проходить позже – при достижении призывного или мобилизационного возраста.

Все 17-летние должны стать на учет, независимо от состояния здоровья. Это обязанность, и за его нарушение могут быть штрафы. Каждый случай нарушением будут рассматривать отдельно.

Без военно-учетного документа сейчас сложно даже воспользоваться госуслугами или выехать за границу.