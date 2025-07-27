Хлопці, яким у 2025 році виповнюється 17 років, мають обов'язково стати на військовий облік до 31 липня. На цьому в етері Українського радіо. Рівне наголосила головна спеціалістка з рекрутингу Рівненського об'єднаного міського ТЦК та СП Ірина Скурта, передає 24 Канал.

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Коли і як юнаки мають стати на військовий облік?

Стати на облік можна двома способами:

особисто прийти до територіального центру комплектування (ТЦК та СП);

онлайн – пройти ідентифікацію через електронний кабінет призовника в додатку "Резерв+" та отримати електронний військовий документ.

Важливо! Стати на облік – це не означає йти служити. Це просто реєстрація і збір даних. Облік щороку триває з 1 січня по 31 липня для всіх, кому цього року виповнюється 17. Мета обліку – дізнатися, скільки є молодих людей, який у них рівень освіти та особисті якості.

Якщо юнак стає на військовий облік через ТЦК, йому потрібно подати:

паспорт (книжечка або ID-картка),

витяг про місце проживання,

довідку ВПО (якщо є),

свідоцтво про народження,

ідентифікаційний код,

документ про освіту або довідку з роботи,

4 фото.

У ТЦК хлопець заповнює заяву й отримує паперовий військовий документ із персональним VIN-кодом.

Медогляд для 17-річним не проводять ВЛК юнаки проходитимуть пізніше – при досягненні призовного або мобілізаційного віку.

Усі 17-річні мають стати на облік, незалежно від стану здоров'я. Це обов'язок, і за його порушення можуть бути штрафи. Кожен випадок порушенням розглядатимуть окремо.

Без військово-облікового документа зараз складно навіть скористатися держпослугами або виїхати за кордон.