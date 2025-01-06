Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що на тих, хто не зробить це вчасно, очікує адмінвідповідальність у вигляді штрафу.

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Чи стосується військовий облік 17-річних мобілізації

Начальник Черкаського обласного ТЦК Олександр Устименко пояснив, що юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17, повинні звернутись до ТЦК та СП для постановки на військовий облік призовників.

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, щороку у строки та у встановленому порядку зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників,

– додав Устименко.

Водночас він наголосив, що взяття на військовий облік 17-річних не стосується мобілізаційних заходів.

Важливо! Щоб стати на військовий облік, призовнику потрібно особисто прибути до ТЦК у своєму населеному пункті та подати необхідні документи. На районні та міські комісії з питань взяття на військовий облік покладають організацію і проведення медогляду допризовників та визначення їх придатності для військової служби.

Однак, за словами Олександра Устименка, деяким хлопцям не доведеться йти до ТЦК, щоб стати призовником. Він зазначив, що дані чоловіків, які звертатимуться до міграційної служби, щоб оформити український чи закордонний паспорт, "підтягнуться" до реєстру "Оберіг".

Тобто, якщо допризовник втратив чи загубив паспорт і планує отримати новий, його поставлять на військовий облік автоматично за допомогою інформації з демографічного реєстру,

– підсумували в ТЦК.

Варто зазначити, що юнакам, які стають на облік, проходити ВЛК не потрібно. Винятком є призовники віком до 18 років, які мають інвалідність. Вони (або їхні батьки, уповноважені представники) подають на розгляд ВЛК районного або міського ТЦК документ, що підтверджує наявність захворювання.