Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. В комментарии изданию адвокат Марина Бекало объяснила условия контракта 60+.

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Как происходит мобилизация людей за 60 лет?

Для заключения контракта такой человек должен быть признан ВВК годным к военной службе и получить письмо-согласие от командира воинской части, с которой будет заключаться контракт. Для лиц офицерского состава такое письмо-согласие дополнительно должно быть согласовано с Генштабом ВСУ.

Для людей 60+ контракт заключается с испытательным сроком сроком до 6 месяцев, а срок действия контракта составляет один год с возможностью пролонгации еще на один год.

Досрочно прекратить контракт можно в случае:

Отмены военного положения.

Не прохождения испытательного срока.

Служебного несоответствия.

Марина Бекало отметила, что процедура заключения контракта с лицами 60+ особо ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласования с Генштабом ВСУ.

В сети распространяется информация, якобы военнослужащие ТЦК могут остановить лиц в возрасте 60+, чтобы заставить подписать контракт. Однако, заверила юрист, это не соответствует действительности, ведь нет никакого практического смысла.

"Заставить подписать контракт на прохождение военной службы невозможно, поскольку служба является добровольной, и для таких лиц устанавливается испытательный срок. В случае служебного несоответствия или не прохождения испытания, с такими лицами расторгается контракт. Так что, останавливать на улицах лиц 60+ с целью заставить подписать контракт нет никакого практического смысла", – сказала она.