Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте с ТЦК на Полтавщине?

В территориальном центре комплектования отметили, что это событие произошло 25 июля около 20 часов вечера.

Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении,

– говорится в сообщении.

По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских лиц уже направили представление в СБУ. По мобилизованным военнослужащим, которые совершили СОЧ, сообщено ГБР.

В Полтавском ОТЦК напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ является уголовным преступлением, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А если это привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, то на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве по мобилизации) гражданский гражданин юридически становится военнослужащим.

Поэтому в случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебного центра во время обучения – к нему применяются санкции как к военнослужащему – статья Уголовного кодекса Украины о самовольном оставлении воинской части или места службы, с наказанием от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если же этот человек уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана – он может получить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.