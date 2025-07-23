То есть речь не идет о том, что ТЦК будут работать в автобусах или бусиках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Федиенко в эфире "Киев24".

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Что сказал Федиенко о мобильных ТЦК?

По словам нардепа, термин "мобильный" скорее всего означает, что ТЦК сегодня может быть на одной локации, а завтра – на другой.

Федиенко говорит, что каждый руководитель ТЦК с учетом тех угроз, которые уже появились, сам определяет, где будут размещены те или иные подразделения с точки зрения разнесения его функциональных подразделений.

И речь идет о тех подразделениях, которые нуждаются непосредственно в общении с военнообязанными. Если мы говорим о подразделениях, которые не общаются с военнообязанными, они могут быть территориально куда-то вынесены и территориально удалены,

– объясняет он.

А также подчеркивает, что благодаря цифровизации Украина является одной из немногих стран, где ТЦК смогут продолжать свою работу даже если все бумаги будут уничтожены. Федиенко отметил, что мобильный формат уже работает и некоторые ТЦК физически разнесли свои подразделения.