Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на брифинг члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, передает 24 Канал.

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Будут ли мобильные ТЦК в Украине?

По мнению Вениславского, мобильные ТЦК не требуют отдельного закона. Их функционирование возможно на основании уже действующих норм.

В законе не предусмотрено, что ТЦК и СП должны находиться в четко определенных местах,

– сказал нардеп.

Все чаще россияне бьют по зданиям с военнослужащими. Об этом также напомнил парламентарий. По его мнению, враг целенаправленно атакует здания ТЦК, пытаясь создать впечатление, что пребывание там опасно. Это, мол, одна из причин, почему мобильные центры имеют право на существование.

Вениславский добавил, что решение о создании мобильных ТЦК могут внедрить только Кабмин или даже командование ВСУ. Более того, благодаря цифровизации мобилизационных процессов их работа значительно облегчается.

"Современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам", - добавил он.

Ранее сообщалось, Вениславский отметил, что нужно остановить злоупотребление правом на образование во избежание мобилизации.