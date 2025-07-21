Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Когда можно обжаловать штраф за неявку по повестке?

Адвокат из адвокатского бюро Романа Сацика Мария Ганина объяснила: это возможно, если для обжалования есть реальные основания.

Но не явиться по повестке в ТЦК и СП нельзя – даже если уже есть отсрочка или бронирование.

Даже если человек ранее уточнял данные, но ему снова пришла повестка для уточнения данных, нужно приходить снова. Не обязаны появляться по повесткам только исключенные с воинского учета. Не снятые с учета, а полностью из него исключенные. Если им пришла повестка, то это подлежит обжалованию,

– сказала юрист.

Если вам прислали повестку, а вы не пришли – вас, как военнообязанного, подадут в розыск и вы будете обязаны уплатить штраф.

Но штраф можно обжаловать, если при вынесении постановления есть нарушения. Например, повестка пришла на отделение почты уже после той даты, которая была указана в повестке для явки.

"Привлечение к ответственности – это целая процедура. Постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа должно выноситься начальником ТЦК и СП во время заседания. И обжаловать штраф можно, например, если вас не вызвали на такое заседание. Если вас не уведомили должным образом о рассмотрении дела и у вас не было возможности себя защитить", – детализировала Ганина.

Обжаловать штраф можно через суд или через орган, выше ТЦК, где вы состоите на учете.

"Если вы на учете в районном ТЦК Киева, то надо обращаться в киевский городской ТЦК. Если это Борисполь, Бровары, Буча и другие города, то обращаться надо в Киевский областной ТЦК. Или в суд", – привела пример адвокат.

Она советует подавать сразу в суд, чтобы не пропустить срок.

"В судебном порядке обжалование может длиться достаточно долго. Вот мы подали с клиентом на обжалование в июне, а у нас первое заседание назначено только на сентябрь. А в целом это может занять 4 – 6 месяцев", – завершила юрист.