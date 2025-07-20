Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко в эфире Radio NV.

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Как должна происходить мобилизация?

Роман Костенко объяснил, что сейчас именно ТЦК является единственным органом, который занимается комплектованием ВСУ.

В то же время он отметил, что согласно законодательству участие в мобилизационных мероприятиях должна обеспечивать местная власть. Военные должны выполнять лишь завершающую роль – принимать добровольцев или тех, кто уже получил повестки.

Но люди не хотят туда идти. И те, кто должен их приводить к военным – это местная власть, которая практически ничем не занимается,

– подчеркнул нардеп.

Костенко добавил, что организация процесса должна быть ответственностью Офиса Президента и правительства, которые должны заставить местные власти выполнять свои обязанности. Это, по его словам, позволит избежать нынешней практики остановки граждан просто на улицах.

Отдельно народный депутат признал, что во время задержаний работниками ТЦК действительно иногда имеют место нарушения прав граждан. В то же время он отметил масштаб проблемы, ведь около 1,5 миллиона украинцев не обновили свои данные в ТЦК и не приходят туда добровольно.