Не служить во время мобилизации мужчины призывного возраста могут, если имеют отсрочку или бронирование. Также у них должны быть надлежащим образом оформлены военно-учетные документы, передает 24 Канал со ссылкой на адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерину Анищенко в комментарии РБК-Украина.

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Какие документы надо оформить, чтобы не мобилизовали?

Адвокат объяснила, что мужчины должны носить с собой военно-учетные документы.

Если военнообязанный не состоит на учете, ему необходимо пройти ВВК, чтобы стать на учет.

Если у мужчины нет военного билета, его нужно оформить, а для этого тоже пройти ВВК.

В переходный период, пока лицо еще не имеет военного билета, оно формально подлежит мобилизации.

Итак, еще до официального оформления отсрочки человека могут мобилизовать, а уже после получения этого документа – забрать в ряды ВСУ могут исключительно по желанию.

Анищенко отметила, что за ее практики неоднократно случалось так, что мужчину мобилизовали во время процесса оформления документов на отсрочку или бронирование.

Юрист также добавила, что непригодные к военной службе в свою очередь должны иметь соответствующее заключение военно-врачебной комиссии.

К слову, уже в конце июля – начале августа в "Резерв+" появятся новые отсрочки.