Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка в етері Radio NV.

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Як має відбуватися мобілізація?

Роман Костенко пояснив, що наразі саме ТЦК є єдиним органом, який займається комплектуванням ЗСУ.

Водночас він зазначив, що згідно із законодавством участь у мобілізаційних заходах має забезпечувати місцева влада. Натомість військові мають виконувати лише завершальну роль – приймати добровольців або тих, хто вже отримав повістки.

Але люди не хочуть туди йти. І ті, хто має їх приводити до військових – це місцева влада, яка практично нічим не займається,

– підкреслив нардеп.

Костенко додав, що організація процесу має бути відповідальністю Офісу Президента та уряду, які повинні змусити місцеву владу виконувати свої обов'язки. Це, за його словами, дозволить уникнути нинішньої практики зупинки громадян просто на вулицях.

Окремо народний депутат визнав, що під час затримань працівниками ТЦК дійсно іноді мають місце порушення прав громадян. Водночас він наголосив на масштабі проблеми, адже близько 1,5 мільйона українців не оновили свої дані в ТЦК і не приходять туди добровільно.