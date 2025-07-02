В 2022 – 2023 годах значительно увеличилось количество студентов в возрасте 30 – 50+ лет. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в среду, 2 июля, в Медиацентре "Украина".

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Образование как способ избежать мобилизации

Вениславский отметил, что любое ограничение права на образование будет неконституционным, ведь его гарантирует закон. Однако в начале полномасштабного вторжения возникла дилемма – право на образование превратилось в возможность злоупотребления, чтобы получить отсрочку.

Количество студентов в возрасте 30 – 50+ в 2022 – 2023 годах значительно увеличилось. Профессионально техническое образование также предусматривает право на отсрочку. Поэтому здесь надо подходить рационально, чтобы не ограничить право на образование, но и исключить злоупотребления,

– отметил нардеп.

Напомним, на прошлой неделе профильный подкомитет Комитета ВР по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Ожидается, что он:

сделает невозможным использование образования как способа от выполнения конституционного долга по защите Родины и усилит правопорядок в учебных заведениях;

педагогические работники с научными степенями получают право отсрочки от призыва по мобилизации.

К тому же, по словам Вениславского, в Украине не принимали никаких изменений по общей мобилизации мужчин до 25 лет – массового призыва таких военнообязанных не будет.