24 Канал разобрался, какая обязанность для украинцев, в зависимости от определения статуса со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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Закон определяет круг исключений
Каждый гражданин Украины в соответствии с Конституцией имеет обязанность защищать страну и подлежит мобилизации во время военного положения. Однако закон позволяет отдельным категориям людей не участвовать в военных действиях по обстоятельствам личного или семейного характера или по состоянию здоровья.
Кого не могут мобилизовать с 1 июля
От мобилизации освобождены или могут временно освобождаться такие категории украинцев:
- Забронированные работники. Это работники органов власти, местного самоуправления, критических предприятий, учреждений или организаций, которых официально зарезервировали для обеспечения функционирования государства или экономики во время войны.
- Лица с инвалидностью или временно непригодные. Люди, которые признаны инвалидами или получили заключение медицинской комиссии о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
- Многодетные родители. Мужчины или женщины, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, получают полное освобождение от мобилизации.
- Одинокие родители. Лица, которые самостоятельно воспитывают одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет без другого родителя, также не подлежат мобилизации.
- Родители детей с инвалидностью. Мужчины или женщины, включая опекунов, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, имеют основания для освобождения от призыва.
- Родители детей с тяжелыми болезнями. Если ребенок страдает серьезными заболеваниями, предусмотрены перечнем Минздрава, один из родителей или опекун может быть освобожден от мобилизации.
- Опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Лица, которые официально взяли на воспитание детей-сирот или детей без родительской опеки, имеют право не быть мобилизованными.
- Лица, которые осуществляют постоянный уход. Украинцы, которые ухаживают за больными мужем или женой, ребенком или родителями и это официально подтверждено, могут не быть призваны.
- Супруг или жена или родители-инвалиды. Лица, чьи близкие родственники являются инвалидами, также входят в перечень тех, кого не мобилизуют.
- Опекуны лиц с инвалидностью. Люди, которые официально ухаживают за лицом с инвалидностью, могут не быть мобилизованы.
- Родители военнослужащие. Если один из супругов уже проходит военную службу, второй из родителей, который имеет несовершеннолетних детей, может получить освобождение от призыва.
- Народные депутаты. Депутаты Верховной Рады Украины и Автономной Республики Крым не подлежат мобилизации в соответствии со своим статусом.
- Работники сектора обороны и безопасности. Это сотрудники Вооруженных Сил Украины, СБУ, Нацгвардии, полиции, антикоррупционных органов и другие, а также работники предприятий и учреждений в сфере обороны, которые обеспечивают безопасность государства.
Важно понимать разницу между статусами: Граждане, которые уже проходят военную службу, подлежат другим процедурам увольнения – для них предусмотрены отдельные основания увольнения из рядов ВСУ или других военных формирований. В то же время лица, которые находятся только на воинском учете, могут воспользоваться правом на отсрочку или освобождение от мобилизации в соответствии с законом.
Таким образом, обновленный список исключений помогает урегулировать вопросы социальной защиты во время военного положения и гарантирует, что мобилизация будет касаться тех, кто не имеет объективных причин для освобождения.