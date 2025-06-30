24 Канал розібрався, який обов'язок для українців, у залежності від визначення статусу із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Закон визначає коло винятків

Кожен громадянин України відповідно до Конституції має обов'язок захищати країну і підлягає мобілізації під час воєнного стану. Однак закон дозволяє окремим категоріям людей не брати участь у військових діях через обставини особистого чи сімейного характеру або стан здоров'я.

Кого не можуть мобілізувати з 1 липня

Від мобілізації звільнені або можуть тимчасово звільнятися такі категорії українців:

Заброньовані працівники. Це працівники органів влади, місцевого самоврядування, критичних підприємств, установ чи організацій, яких офіційно зарезервували для забезпечення функціонування держави чи економіки під час війни.

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні. Люди, які визнані інвалідами або отримали висновок медичної комісії про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Багатодітні батьки. Чоловіки чи жінки, котрі мають трьох і більше дітей віком до 18 років, отримують повне звільнення від мобілізації.

Самотні батьки. Особи, які самостійно виховують одну чи кілька дітей віком до 18 років без іншого з батьків, також не підлягають мобілізації.

Батьки дітей з інвалідністю. Чоловіки чи жінки, включно з опікунами, які виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи, мають підстави для звільнення від призову.

Батьки дітей із важкими хворобами. Якщо дитина страждає на серйозні захворювання, передбачені переліком МОЗ, один із батьків або опікун може бути звільнений від мобілізації.

Опікуни дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Особи, які офіційно взяли на виховання дітей-сиріт або дітей без батьківської опіки, мають право не бути мобілізованими.

Особи, які здійснюють постійний догляд. Українці, котрі доглядають хворих чоловіка чи дружину, дитину або батьків і це офіційно підтверджено, можуть не бути призвані.

Чоловік чи дружина або батьки-інваліди. Особи, чиї близькі родичі є інвалідами, також входять до переліку тих, кого не мобілізують.

Опікуни осіб з інвалідністю. Люди, які офіційно доглядають за особою з інвалідністю, можуть не бути мобілізовані.

Батьки військовослужбовці. Якщо один із подружжя вже проходить військову службу, другий з батьків, який має неповнолітніх дітей, може отримати звільнення від призову.

Народні депутати. Депутати Верховної Ради України та Автономної Республіки Крим не підлягають мобілізації відповідно до свого статусу.

Працівники сектору оборони й безпеки. Це співробітники Збройних Сил України, СБУ, Нацгвардії, поліції, антикорупційних органів та інші, а також працівники підприємств і установ у сфері оборони, які забезпечують безпеку держави.

Важливо розуміти різницю між статусами: Громадяни, які вже проходять військову службу, підлягають іншим процедурам звільнення – для них передбачені окремі підстави звільнення з лав ЗСУ чи інших військових формувань. Водночас особи, які перебувають лише на військовому обліку, можуть скористатися правом на відстрочку чи звільнення від мобілізації відповідно до закону.

Таким чином, оновлений список винятків допомагає врегулювати питання соціального захисту під час воєнного стану і гарантує, що мобілізація стосуватиметься тих, хто не має об'єктивних причин для звільнення.